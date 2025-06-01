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Скрытые опасности Bluetooth: как злоумышленники могут контролировать ваше устройство

2:16
Наука

Одна из наиболее опасных атак — bluebugging, позволяющая злоумышленнику незаметно установить полный контроль над вашим устройством.

Критически настроенная девица с телефоном
Фото: Freepik by msgrowth, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Критически настроенная девица с телефоном

Он может читать и отправлять ваши сообщения, совершать звонки, получать доступ к списку контактов и даже активировать микрофон или камеру, и все это без каких-либо уведомлений.

Другой тип атаки, bluesnarfing, подразумевает получение хакером доступа к вашим личным данным, таким как контакты, электронные письма, фотографии и другие файлы, хранящиеся на устройстве. Эта атака также опасна, так как проходит незаметно, не оставляя видимых следов.

Третья угроза — bluejacking. Во время такой атаки злоумышленник через Bluetooth рассылает нежелательные сообщения, рекламные материалы или ссылки на вредоносные веб-сайты. Иногда это может привести к установке вредоносного программного обеспечения или другим проблемам с безопасностью.

Несмотря на удобство, технология Bluetooth не лишена недостатков. Атаки часто происходят на небольшом расстоянии, например, в общественном транспорте, аэропорту или кафе. Злоумышленник с ноутбуком или другим устройством может легко обнаружить включенные устройства в радиусе действия.

Самый большой риск заключается в том, что атаки не требуют подтверждения или уведомлений от пользователя — достаточно просто включенного Bluetooth. Эта передовая технология имеет уязвимости, которые могут стать лазейкой для злоумышленников. Недавняя уязвимость безопасности была обнаружена в ноябре 2023 года компанией Eurecom в версиях Bluetooth 4.2 и 5.4.

Для защиты от атак рекомендуется отключать Bluetooth, когда он не используется. Это минимизирует риск стать целью атаки. Также важно регулярно обновлять операционную систему и приложения, так как производители часто выпускают обновления для устранения уязвимостей. Следует проявлять осторожность и устанавливать сопряжение только с доверенными устройствами, пишет sportdenik.

Уточнения

Bluetooth (от слов англ. blue — синий и tooth — зуб, произносится /bluːtuːθ/), блюту́с — производственная спецификация беспроводных персональных сетей (Wireless personal area network, WPAN). Bluetooth обеспечивает обмен информацией между такими устройствами, как персональные компьютеры (настольные, карманные, ноутбуки), мобильные телефоны, интернет-планшеты, принтеры, цифровые фотоаппараты, мыши, клавиатуры, джойстики, наушники, гарнитуры и акустические системы на надёжной, бесплатной, повсеместно доступной радиочастоте для ближней связи.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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