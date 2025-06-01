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Невидимая угроза: астероиды вокруг Венеры могут стать катастрофой для Земли

3:06
Наука

Чтобы оценить вероятность столкновения Земли с астероидом, нет необходимости изучать отдаленные уголки Солнечной системы; достаточно внимательно наблюдать за Венерой, нашей ближайшей соседкой.

Венера
Фото: flikr.com by Kevin M. Gill, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Венера

Вокруг Венеры движется группа "соорбитальных" астероидов, представляющих потенциальную опасность для Земли из-за их близости.

На сегодняшний день известно о существовании двадцати таких астероидов. Группа астрофизиков из Университета Сан-Паулу, в статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics, выразила обеспокоенность этими астероидами, чья орбита синхронизирована с орбитой Венеры, и риском, который они представляют.

Авторы подчеркивают, что известно 20 таких астероидов, но их главная цель — "оценить потенциальную опасность, исходящую от пока еще не обнаруженных астероидов, вращающихся вокруг Венеры".

Самые непредсказуемые из них скрыты в лучах Солнца. Около двадцати постоянно наблюдаемых астероидов представляют умеренный риск, поскольку их движения относительно легко предсказать. Однако астероиды, "скрытые солнечным сиянием", чрезвычайно трудно обнаружить, что делает их гораздо более непредсказуемыми.

Для выявления этих скрытых астероидов авторы исследования создали цифровые копии объектов, наблюдаемых в окрестностях Венеры, и провели компьютерное моделирование их орбит на протяжении 36 000 лет.

Исследователи выделили три особенно опасных астероида. Компьютерная модель показала, что существует "значительное количество потенциальных соорбиталов с низкой эксцентриситетом, способных к многочисленным сближениям — и, возможно, столкновениям — с Землей".

Три астероида, получившие названия 2020 SB, 524522 и 2020 CL1, привлекли особое внимание астрофизиков из-за их орбит, проходящих "опасно близко к Земле".

Эти небесные объекты, диаметром от 100 до 400 метров, "способны уничтожить целые города и вызвать массовые пожары и цунами" в случае столкновения с Землей.

Несмотря на то, что вероятность пересечения орбит астероидов, вращающихся вокруг Венеры, с орбитой Земли остается низкой, она не равна нулю, и авторы исследования считают, что этот риск оправдывает усиление наблюдения за этими астероидами.

Современные технологии не позволяют проводить длительные наблюдения за этими астероидами.

"Наземные наблюдения ограничены периодическими окнами и ограничениями удлинения Солнца", — отмечают исследователи.

Ученые считают, что ввод в эксплуатацию в июле 2025 года нового американского оптического телескопа Vera C. Rubin, установленного в Чили, может частично решить эту проблему. Отправка наблюдательных зондов также может рассматриваться, пишет news.yahoo.

Уточнения

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца. Астероиды значительно уступают по массе и размерам планетам, имеют неправильную форму и не имеют атмосферы, хотя при этом и у них могут быть спутники. Входят в категорию малых тел Солнечной системы.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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