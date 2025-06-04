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Секреты семинолов: как индейцы обучили американцев тактике партизанской войны

2:26
Наука

Название индейского племени семинолов происходит от мускогского слова simanó-li, что означает "беглец", лучше перевести как "абрек". 

Резня во Флориде в 1836 году
Фото: commons.wikimedia by User:SEWilco, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Резня во Флориде в 1836 году

Оно отражает историю этого народа, возникшего из смеси коренных племён юго-востока США — криков, нижних криков и других — а также беглых негров-рабов, которые искали убежища во Флориде, которая ещё находилась под контролем испанской короны.

Здесь они адаптировались, торговали с европейскими державами и США, и в итоге стали частью так называемых "пяти цивилизованных племён" наряду с чероки, чокто, чикасо и криками.

Военный историк Рон Филд, анализируя вооружение, приёмы и стратегию армии США и семинолов, также пересматривает ключевые сражения: на озере Окичоби (Рождество 1837 года) и реке Локсахатчи (январь 1838 года), предлагая свежий взгляд на этот кровавый, но малоизвестный эпизод американской истории.

После того как США приобрели Флориду в 1821 году, началась систематическая политика вытеснения семинолов. Их переселяли всё дальше на юг, в менее плодородные земли, а позже — за Миссисипи, в нынешнюю Оклахому.

Крайним сроком переселения было назначено 1 января 1836 года. Однако 28 декабря 1835 года произошёл кровавый инцидент: отряд из 110 солдат армии США под командованием майора Фрэнсиса Дейда направился в Форт-Кинг, но попал в засаду.

В результате атаки 180 воинов-семинолов под предводительством Хэлпаттера Тастенугги, известного как Аллигатор, выжили лишь двое американцев. Этот эпизод, позже названный Dade massacre - "резнёй Дейда", стал началом Второй войны семинолов — самой затяжной и ожесточённой из всех индейских кампаний США.

Война разворачивалась в труднодоступных болотах и джунглях Флориды и стала полем для боевого обучения целого поколения американских офицеров, которые позднее сражались в Мексиканской войне.

Семинолы, в свою очередь, оттачивали партизанскую тактику, которую применяли как союзники в будущих конфликтах между США и другими племенами.

Уточнения

Семинолы (англ. Seminole) — индейское племя, укоренившееся во Флориде, ныне также проживающее на территории Оклахомы.

Мускогские (маскогские) языки — семья аборигенных языков Северной Америки, ко времени прихода европейцев распространённая на территории юго-востока США. Обычно лингвисты подразделяют их на западную и восточную ветви.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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