Металл из будущего и тела без тлена: находки, которые пугают археологов

3:20 Your browser does not support the audio element. Наука

Даже в XXI веке с его суперкомпьютерами и квантовыми алгоритмами перед некоторыми тайнами прошлого мы бессильны. Ни одна теория не даёт им точного объяснения. Вот 12 феноменов, которые до сих пор не разгаданы.

Фото: Designed by Freepik by vwalakte, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шаровая молния

Камни, которых не должно быть

В Перу были найдены камни Ики — тысячи валунов с изображениями динозавров, хирургии и полётов в космос. По версии некоторых, им 65 миллионов лет. Но как тогда объяснить, что на них — сцены, невозможные для людей той эпохи?

Идеальные сферы возрастом 2,8 миллиарда лет

В шахтах Южной Африки обнаружены загадочные шары — сферы Клерксдорпа. Они из металла, с параллельными бороздами. Настолько ровные, что будто созданы машиной. Только вот возраст — миллиарды лет.

Электрическая тайна неба

Шаровые молнии — яркие светящиеся сферы, возникающие во время гроз. Учёные не могут ни воспроизвести их в лаборатории, ни объяснить, как они формируются. Но люди видят их снова и снова.

Без кратера, но с ударной волной

Тунгусский метеорит взорвался в Сибири в 1908 году, разрушив леса на 2000 км². Однако никакого кратера и осколков найдено не было. Теории? От падения кометы до взрыва НЛО.

Пирамида, опередившая время

Пирамида Хеопса в Египте идеально ориентирована по сторонам света. Весом в 6 миллионов тонн и точностью кладки до полмиллиметра. Как?

Кодекс без ключа

Рукопись Войнича — книга XV века на неизвестном языке. Она кажется осмысленной, но расшифровать её не может ни один суперкомпьютер. Что в ней написано — никто не знает.

Молот возрастом 400 миллионов лет

Лондонский молот, найденный в Техасе, врос в камень, которому, по оценке, 400 миллионов лет. Состав железа нехарактерен даже для нашего времени. Подделка? Или что-то большее?

Движущиеся кристаллы

Некоторые включения в кварце выглядят так, будто перемещались уже после формирования. Но кристалл — это твёрдое тело. Так не бывает… или бывает?

Массовые вымирания с загадочной периодичностью

В истории Земли было не менее пяти катастрофических вымираний. Периодичность в 26-30 миллионов лет породила гипотезу о внешнем влиянии — возможно, космическом.

Эффект дежавю

70% людей испытывали дежавю — странное ощущение, будто момент уже был. Нейрофизиология частично объясняет явление, но причина пока не ясна.

Линии, которые видно только с неба

Линии Наска — гигантские геоглифы в Перу. Видны только с воздуха. Кто и как мог создать рисунки длиной в сотни метров, не имея летательных аппаратов?

Люди из болот

Болотные люди — мумии, найденные в торфяниках Европы. Им тысячи лет, а тела сохранены идеально. Причина гибели? Часто — ритуальные убийства

Уточнения

Археоло́гия (др.-греч. ἀρχαῖος «древний» + λόγος «слово, учение») — историческая дисциплина, изучающая прошлое человечества по вещественным источникам. ой.

