Когда жара убивает быстрее яда: как суперконтинент превратит планету в зону смерти

Земля может выглядеть вечной, но даже у неё есть срок годности. И нет, "конец света" — это не миф. Просто он не обязательно будет мгновенным. Всё гораздо интереснее (и страшнее).
Да, через 5,4 миллиарда лет Солнце превратится в красного гиганта и либо поглотит Землю, либо подойдет слишком близко. Но беды начнутся гораздо раньше — примерно через миллиард лет. Поток солнечного излучения вырастет на 10%, и это спровоцирует взрывной парниковый эффект. Земля может стать второй Венерой.
Однако даже до этого нам может не повезти. Через 250 миллионов лет континенты снова сольются в суперконтинент — Пангею Ультима. И там будет совсем некомфортно.
Континенты, собравшись вместе, блокируют охлаждение мантии, начинаются мощные тектонические процессы, извергаются вулканы и выбрасывают в атмосферу тонны CO₂. Увеличение солнечного излучения плюс рост парниковых газов — формула для климатического ада.
Если уровень CO₂ поднимется до 1120 ppm, а солнечное излучение вырастет на 2,5%, пригодной для жизни останется лишь 8% суши. Почти половина поверхности станет пустыней"
Мы, млекопитающие, выжили благодаря способности сохранять постоянную температуру тела. Но при температуре выше 40 °C и высокой влажности наша система охлаждения просто перестаёт работать.
Значение Humidex выше 54 — и смерть от перегрева неизбежна за считанные часы.
Так что выжить на Пангее смогут разве что микробы или роботы. А людям придётся либо сбегать в космос, либо изобретать климат с нуля.
Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.
Сервисный мастер нервничает, когда видит эти машины — они не ломаются. Рассказываем о пяти кроссоверах, которые ездят годами и не просят к ним лезть.