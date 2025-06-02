Когда жара убивает быстрее яда: как суперконтинент превратит планету в зону смерти

1:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Земля может выглядеть вечной, но даже у неё есть срок годности. И нет, "конец света" — это не миф. Просто он не обязательно будет мгновенным. Всё гораздо интереснее (и страшнее).

Фото: Designed by Freepik by stockgiu, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Конец света

Что нас ждет через миллиард лет

Да, через 5,4 миллиарда лет Солнце превратится в красного гиганта и либо поглотит Землю, либо подойдет слишком близко. Но беды начнутся гораздо раньше — примерно через миллиард лет. Поток солнечного излучения вырастет на 10%, и это спровоцирует взрывной парниковый эффект. Земля может стать второй Венерой.

Переезд в ад: Пангея Ультима

Однако даже до этого нам может не повезти. Через 250 миллионов лет континенты снова сольются в суперконтинент — Пангею Ультима. И там будет совсем некомфортно.

Континенты, собравшись вместе, блокируют охлаждение мантии, начинаются мощные тектонические процессы, извергаются вулканы и выбрасывают в атмосферу тонны CO₂. Увеличение солнечного излучения плюс рост парниковых газов — формула для климатического ада.

Если уровень CO₂ поднимется до 1120 ppm, а солнечное излучение вырастет на 2,5%, пригодной для жизни останется лишь 8% суши. Почти половина поверхности станет пустыней"

Почему именно млекопитающим будет хуже всех

Мы, млекопитающие, выжили благодаря способности сохранять постоянную температуру тела. Но при температуре выше 40 °C и высокой влажности наша система охлаждения просто перестаёт работать.

Значение Humidex выше 54 — и смерть от перегрева неизбежна за считанные часы.

Так что выжить на Пангее смогут разве что микробы или роботы. А людям придётся либо сбегать в космос, либо изобретать климат с нуля.

Уточнения



Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.

