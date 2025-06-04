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Научное открытие: воображение борется с тревожностью лучше, чем лекарства

1:07
Наука

Визуализация — мощный психологический инструмент, способный изменить мышление и привести к реальному успеху. Особенно активно эту технику используют спортсмены, улучшая концентрацию и результативность.

Ракетка и мячи для большого тенниса
Фото: commons.wikimedia.org by Vladsinger at English Wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ракетка и мячи для большого тенниса

Учёные из Базельского университета под руководством Йенса Гааба решили проверить, насколько сильна сила воображения.

В их исследовании участники представляли, что принимают таблетку от беспокойства. Они повторяли процедуру дважды в день в течение трёх недель. Результат оказался поразительным: тревожность перед экзаменами у них значительно снизилась по сравнению с контрольной группой.

Это доказывает, что визуализация способна вызывать эффект, аналогичный плацебо, без реального приёма лекарств. Представляя себе положительный результат, человек может реально повлиять на своё эмоциональное и даже физическое состояние.

Таким образом, визуализация становится не просто способом расслабиться, а реальной методикой для улучшения здоровья, повышения уверенности и достижения целей.

Уточнения

Плаце́бо (от лат. placebo, дословно — «буду угоден, понравлюсь»). 1) вещество без явных лечебных свойств, используемое для имитации лекарственного средства в исследованиях, где оцениваемый эффект может быть искажён верой самого пациента в действенность препарата. 2) вещество без явных лечебных свойств, используемое для имитации лекарственного средства для улучшения самочувствия пациента в случаях отсутствия более действенного лекарственного средства.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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