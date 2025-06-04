Научное открытие: воображение борется с тревожностью лучше, чем лекарства

Визуализация — мощный психологический инструмент, способный изменить мышление и привести к реальному успеху. Особенно активно эту технику используют спортсмены, улучшая концентрацию и результативность.
Учёные из Базельского университета под руководством Йенса Гааба решили проверить, насколько сильна сила воображения.
В их исследовании участники представляли, что принимают таблетку от беспокойства. Они повторяли процедуру дважды в день в течение трёх недель. Результат оказался поразительным: тревожность перед экзаменами у них значительно снизилась по сравнению с контрольной группой.
Это доказывает, что визуализация способна вызывать эффект, аналогичный плацебо, без реального приёма лекарств. Представляя себе положительный результат, человек может реально повлиять на своё эмоциональное и даже физическое состояние.
Таким образом, визуализация становится не просто способом расслабиться, а реальной методикой для улучшения здоровья, повышения уверенности и достижения целей.
Плаце́бо (от лат. placebo, дословно — «буду угоден, понравлюсь»). 1) вещество без явных лечебных свойств, используемое для имитации лекарственного средства в исследованиях, где оцениваемый эффект может быть искажён верой самого пациента в действенность препарата. 2) вещество без явных лечебных свойств, используемое для имитации лекарственного средства для улучшения самочувствия пациента в случаях отсутствия более действенного лекарственного средства.
В сибирской тайге живёт медведь, который приносит человеку дары. Учёные теряются в догадках: то ли благодарность, то ли инстинкт, которого не должно быть.