Когда людей слишком много: вот в какой момент Земля начнёт нас выключать

2:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Земля уже приютила более 8 миллиардов человек — и вроде пока не развалилась. Но что будет, если нас станет в 10 раз больше? А в 12? Где мы разместимся, чем будем питаться и не захлебнёмся ли в собственных отходах?

Фото: flickr.com by NASA is licensed under National Aeronautics and Space Administration Планета Земля

Звучит как фантастика, но вопрос реальный: есть ли у нашей планеты "лимит на человека"?

Где будем жить

149 миллионов км² суши — звучит щедро, но горы, пустыни, ледники и непроходимые джунгли съедают большую часть. Остаётся около 55 млн км².

Если каждому выделить по 50 м² (как однушка в спальном районе), то:

10 млрд займут площадь Франции,

50 млрд — территорию Индии,

100 млрд уместятся на треть России, но уже в режиме "муравейника" — по 10 м² на нос.

А еда точно будет

Уже сейчас сельское хозяйство забирает у природы всё, что можно. Если человечество вырастет до 20 млрд:

потребуется в 2 раза больше пахотной земли,

питьевой воды начнёт не хватать даже на глоток,

на стол пойдут синтетические продукты, водоросли и насекомые.

При 50-100 млрд — только подземные теплицы, ГМО, океанические фермы и фабрики по производству белка из дрожжей.

Вода станет роскошью

Сегодня 2 млрд людей живут на грани водного дефицита. При 100 миллиардах даже воздух будет настолько влажным от испарений, что без осушителей — ни шагу.

Электричество и мусор

Для питания мегапланеты потребуется:

термоядерный синтез,

тотальная переработка мусора,

мусоросжигательные печи в океанах,

а самые радикальные — будут стрелять мусор в космос.

Как долго это выдержит Земля

До 20-30 миллиардов — ещё терпимо. При 50 — начнут строить города под землёй. А при 100 — без освоения космоса и жизни в орбитальных колониях человечеству грозит жесткая посадка.

Уточнения

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.

