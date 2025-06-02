Когда людей слишком много: вот в какой момент Земля начнёт нас выключать

Земля уже приютила более 8 миллиардов человек — и вроде пока не развалилась. Но что будет, если нас станет в 10 раз больше? А в 12? Где мы разместимся, чем будем питаться и не захлебнёмся ли в собственных отходах?
Звучит как фантастика, но вопрос реальный: есть ли у нашей планеты "лимит на человека"?
149 миллионов км² суши — звучит щедро, но горы, пустыни, ледники и непроходимые джунгли съедают большую часть. Остаётся около 55 млн км².
Если каждому выделить по 50 м² (как однушка в спальном районе), то:
10 млрд займут площадь Франции,
50 млрд — территорию Индии,
100 млрд уместятся на треть России, но уже в режиме "муравейника" — по 10 м² на нос.
Уже сейчас сельское хозяйство забирает у природы всё, что можно. Если человечество вырастет до 20 млрд:
потребуется в 2 раза больше пахотной земли,
питьевой воды начнёт не хватать даже на глоток,
на стол пойдут синтетические продукты, водоросли и насекомые.
При 50-100 млрд — только подземные теплицы, ГМО, океанические фермы и фабрики по производству белка из дрожжей.
Сегодня 2 млрд людей живут на грани водного дефицита. При 100 миллиардах даже воздух будет настолько влажным от испарений, что без осушителей — ни шагу.
Для питания мегапланеты потребуется:
термоядерный синтез,
тотальная переработка мусора,
мусоросжигательные печи в океанах,
а самые радикальные — будут стрелять мусор в космос.
До 20-30 миллиардов — ещё терпимо. При 50 — начнут строить города под землёй. А при 100 — без освоения космоса и жизни в орбитальных колониях человечеству грозит жесткая посадка.
Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.
Сервисный мастер нервничает, когда видит эти машины — они не ломаются. Рассказываем о пяти кроссоверах, которые ездят годами и не просят к ним лезть.