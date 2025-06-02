Солнце исчезает — а Земля тихо сходит с ума: катастрофа, которую не почувствуешь сразу

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Солнце — не просто светило. Это фундамент жизни на Земле, гигантский ядерный реактор, благодаря которому у нас есть свет, тепло и вообще всё. Но представьте на секунду: оно исчезает. Мгновенно, без предупреждений. Что тогда?

Фото: flickr.com by Michael from Minnesota, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Оранжевый восход

8 минут спокойствия

Сначала — ничего. Всё продолжает работать, небо такое же голубое, птицы поют. Но это только потому, что свет и гравитация Солнца доходят до нас с задержкой — около восьми минут. Потом наступает тьма. Настоящая, вечная. Звёзды видны, но Солнце больше не взойдёт.

Земля срывается с орбиты

Когда исчезает гравитационное притяжение Солнца, Земля перестаёт двигаться по орбите и продолжает полёт в пустоту по касательной. Это не ощущается телом, ведь местная гравитация остаётся. Но вся солнечная система теряет центр притяжения. Планеты, астероиды, кометы — всё выходит из строя.

Начинается замерзание

Через день — +10 ℃. Через неделю — -10 ℃ и глобальные метели. Через месяц — -70 ℃. Океаны покрываются льдом. Люди начинают массово гибнуть. Те, кто успевает, спасаются под землёй или в геотермальных районах вроде Исландии.

Через год — ледяная Земля

Температура опускается до -200 ℃. Почти всё на поверхности мертво. Подо льдом в глубинах океанов выживают только микробы, питающиеся не светом, а химией — хемосинтезом.

Через 10-20 лет атмосфера исчезает

Холод достигает -220 ℃. Воздух замерзает и падает на землю. Земля становится обнажённой, уязвимой перед радиацией космоса. Но живых на поверхности уже нет.

Спастись можно

Теоретически — да. Люди могут выжить под землёй в шахтах. Без солнечного света растёт только одно — грибы. Рацион: грибы, дрожжи, таблетки витаминов. Сложнее всего восполнять дефицит витамина D.

Это будет мир без неба, без времён года, без света. Но, возможно, именно под землёй человечество проживёт ещё несколько десятилетий.

Уточнения

Со́лнце (астр. ☉) — одна из звёзд нашей галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы.

