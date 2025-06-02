Солнце исчезает — а Земля тихо сходит с ума: катастрофа, которую не почувствуешь сразу

Солнце — не просто светило. Это фундамент жизни на Земле, гигантский ядерный реактор, благодаря которому у нас есть свет, тепло и вообще всё. Но представьте на секунду: оно исчезает. Мгновенно, без предупреждений. Что тогда?
Сначала — ничего. Всё продолжает работать, небо такое же голубое, птицы поют. Но это только потому, что свет и гравитация Солнца доходят до нас с задержкой — около восьми минут. Потом наступает тьма. Настоящая, вечная. Звёзды видны, но Солнце больше не взойдёт.
Когда исчезает гравитационное притяжение Солнца, Земля перестаёт двигаться по орбите и продолжает полёт в пустоту по касательной. Это не ощущается телом, ведь местная гравитация остаётся. Но вся солнечная система теряет центр притяжения. Планеты, астероиды, кометы — всё выходит из строя.
Через день — +10 ℃. Через неделю — -10 ℃ и глобальные метели. Через месяц — -70 ℃. Океаны покрываются льдом. Люди начинают массово гибнуть. Те, кто успевает, спасаются под землёй или в геотермальных районах вроде Исландии.
Температура опускается до -200 ℃. Почти всё на поверхности мертво. Подо льдом в глубинах океанов выживают только микробы, питающиеся не светом, а химией — хемосинтезом.
Холод достигает -220 ℃. Воздух замерзает и падает на землю. Земля становится обнажённой, уязвимой перед радиацией космоса. Но живых на поверхности уже нет.
Теоретически — да. Люди могут выжить под землёй в шахтах. Без солнечного света растёт только одно — грибы. Рацион: грибы, дрожжи, таблетки витаминов. Сложнее всего восполнять дефицит витамина D.
Это будет мир без неба, без времён года, без света. Но, возможно, именно под землёй человечество проживёт ещё несколько десятилетий.
Со́лнце (астр. ☉) — одна из звёзд нашей галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы.
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