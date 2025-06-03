Юный гений изменяет медицину: его приложение диагностирует сердечные болезни молниеносно

Четырнадцатилетний Сиддарт Нандьяла из США разработал уникальное мобильное приложение под названием "Циркадный искусственный интеллект”, способное выявлять сердечные заболевания на ранней стадии.
Приложение анализирует звуки сердцебиения с помощью встроенного микрофона смартфона, применяя алгоритмы шумоподавления и машинного обучения, и выдает точную оценку состояния сердца всего за несколько секунд.
В ходе испытаний в Индии приложение успешно диагностировало более 40 пациентов — и всё это за семь секунд на каждого, с точностью, превышающей 96%. Эта технология может стать настоящим прорывом в медицине, особенно в регионах с ограниченным доступом к квалифицированной помощи.
Нандьяла с ранних лет увлекался программированием и инновациями. В его послужном списке — создание бионического протеза руки, запуск социального стартапа "Останови это” и признание на уровне Конгресса США. Его новый проект направлен на решение одной из ключевых задач здравоохранения — доступной и быстрой диагностики.
Юный изобретатель хочет передать своё приложение врачам и медицинским организациям в США, Индии и других странах. Его цель — массовое внедрение инструмента в клиники и удалённые населённые пункты. При этом он осознаёт и текущие ограничения: качество микрофонов смартфонов может влиять на точность, а окончательный диагноз всё равно должен подтверждаться врачом.
Но Сиддарт не собирается останавливаться. Сейчас он работает над расширением функциональности — в частности, над возможностью анализа звуков лёгких для выявления заболеваний дыхательной системы. Его амбиции выходят далеко за рамки одного приложения.
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