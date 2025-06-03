Эликсир молодости найден? Два препарата совершили прорыв в геронтологии

1:51 Your browser does not support the audio element. Наука

Комбинация двух препаратов — рапамицина и траметиниба — позволила увеличить продолжительность жизни лабораторных мышей на 30%. Это открытие даёт новую надежду в области геронтологии и может стать шагом к созданию эффективных стратегий замедления старения у человека.

Фото: https://www.freepik.com Женщина

Отдельно каждый из этих препаратов уже демонстрировал умеренное влияние: рапамицин увеличивал продолжительность жизни на 15-20%, траметиниб — на 5-10%. Но вместе их действие оказалось значительно мощнее.

Помимо увеличения продолжительности жизни, животные оставались более здоровыми: у них было меньше признаков хронического воспаления и возрастных заболеваний, включая рак.

Учёные подчеркивают, что ключ к успеху — в том, как эти препараты взаимодействуют с разными участками биологических сигнальных сетей, включая Ras/Insulin/TOR. Рапамицин уже считается одним из самых эффективных известных геропротекторов, а траметиниб, одобренный для лечения рака у людей, впервые показал геропротекторный эффект в экспериментах на мышах.

Что особенно важно — комбинированная терапия вызывала уникальные изменения в активности генов, которые не наблюдались при использовании препаратов по отдельности. Это может говорить о синергетическом эффекте, который не просто усиливает действие, а создает качественно новый результат.

Учёные уже начали оптимизацию схем применения траметиниба на животных моделях, и поскольку препарат допущен к применению у людей, открывается перспектива клинических испытаний. В будущем это может привести к созданию комбинированной терапии, которая позволит человеку не только дольше жить, но и оставаться здоровым до самой старости.

Уточнения

Сиролимус рапамицин — иммунодепрессант, применяемый для предотвращения отторжений органов при трансплантации; часто используется при трансплантациях почек.



Геропротекторы (дословный перевод «защищающие от старости») — общее название для группы веществ, в отношении которых обнаружена способность увеличивать продолжительность жизни животных.

