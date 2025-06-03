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Кишечник в шоке: западная диета разрушает микробиом – вот как спасти ситуацию

1:58
Наука

Новое исследование показало: микробиом кишечника восстанавливается намного быстрее при здоровом питании, чем после трансплантации фекальной микробиоты (ТФМ).

Блюдо средиземноморской диеты
Фото: commons.wikimedia.org by Jpatokal, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Блюдо средиземноморской диеты

Учёные обнаружили, что питание играет ключевую роль в формировании и поддержании устойчивого микробного сообщества в кишечнике. Микробиом помогает переваривать пищу, поддерживает иммунитет и защищает от патогенов. Его нарушают антибиотики, тяжёлые заболевания и трансплантация костного мозга.

Исследование на мышах показало: рацион с большим количеством клетчатки и зелени помог восстановить микробиом почти до нормального состояния всего за неделю. Напротив, западная диета, богатая простыми сахарами и бедная клетчаткой, нарушала микробное равновесие. У мышей с таким питанием доминировал один тип бактерий, а разнообразие микробов оставалось низким.

Учёные выяснили, что даже ТФМ даёт слабый эффект, если не сопровождается здоровой диетой. Важно не только ввести новые бактерии, но и создать для них подходящую среду. Без правильного питания пересаженные микроорганизмы не приживаются или быстро исчезают.

Кроме того, истощённый микробиом делает организм уязвимым. Введение сальмонеллы мышам на западной диете привело к диарее и потере веса. А те, кто питался правильно, были устойчивы к инфекции. Это подчёркивает важность микробного разнообразия для защиты от патогенов.

Учёные также обратили внимание на экологический аспект: восстановление микробиома похоже на восстановление экосистемы после катастрофы. Без правильной "почвы" новые организмы не приживаются. Цельнозерновые продукты и зелень — эффективный способ восстановить кишечную среду после сбоев.

Уточнения

Трансплантация фекальной микробиоты (ТФМ), также известная как «трансплантация кала», «пересадка кала», «пересадка фекальной микробиоты», «фекальная бактериотерапия», «фекалотерапия», — это процесс трансплантации кишечных бактерий и бактериофагов, содержащихся в кале здорового человека или нескольких здоровых людей, реципиенту, страдающему тем или иным заболеванием, при котором может быть показан этот метод лечения. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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