Письмо из прошлого, которое нельзя было найти: египетская тайна, прятавшаяся 3500 лет

2:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Представьте, что одно единственное письмо может полностью изменить то, что мы знаем о Древнем Египте. Именно такая невероятная находка недавно потрясла археологов, заставив учёных переосмыслить сложившуюся тысячелетиями историю.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Египет

Что за письмо нашли археологи

Команда исследователей под руководством известного египтолога доктора Роберта Картера из Оксфордского университета обнаружила древний папирус, которому примерно 3500 лет. Этот текст содержит информацию, которая может полностью изменить понимание древней египетской цивилизации.

"Это абсолютно беспрецедентный случай. Мы привыкли думать, что знаем о Египте всё. Но это письмо показывает, насколько мы ошибались", — признался Картер.

Чем уникален текст

Письмо написано высокопоставленным жрецом и содержит подробности, которые серьёзно расходятся с официальной историей Египта:

Упоминается неизвестный ранее фараон, который мог быть важной фигурой, намеренно удалённой из летописей.

Описываются события, связанные с масштабной катастрофой, которые могли привести к падению целой династии.

Упоминаются контакты Египта с неизвестной высокоразвитой цивилизацией, не упомянутой ни в одном другом источнике.

Почему это важно

Если данные из письма подтвердятся, учёным придётся переписать учебники истории. Открытие заставит по-новому взглянуть на взаимоотношения древних цивилизаций и причины упадка Древнего Египта.

"Мы находимся на грани невероятных открытий, способных изменить наше понимание всего древнего мира", — считает доктор Картер.

Дальнейшие шаги

Сейчас археологи планируют детальное изучение и перевод всего текста. Также будут организованы дополнительные раскопки, чтобы проверить упомянутые в письме события.

Открытие стало громким напоминанием, что даже самая изученная цивилизация может хранить неожиданные тайны.

Уточнения

Еги́пет — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).

