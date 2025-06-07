Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Салат Мимоза по-советски — когда на яйца ушла вся премия
Женатый актёр избегает любовных писем: Артём Ткаченко раскрыл правила общения с поклонниками
Бак тает на глазах — и это не из-за жары: что в машине летом жрёт топливо без спроса
Грядка заработала вдвое эффективнее, когда соединили этих двоих
Зачем кошка уносит корм под диван: объяснение, уходящее в доисторические времена
Этот фрукт может помочь при гипертонии — но есть нюансы
Жильё у моря по ипотеке: кто скупает побережье и за сколько
ТОП-5 самых экзотических машин всех времён и народов
Без теней и подводки, но с вау-эффектом: хитрая тушь, которая делает всё сама

Письмо из прошлого, которое нельзя было найти: египетская тайна, прятавшаяся 3500 лет

2:05
Наука

Представьте, что одно единственное письмо может полностью изменить то, что мы знаем о Древнем Египте. Именно такая невероятная находка недавно потрясла археологов, заставив учёных переосмыслить сложившуюся тысячелетиями историю.

Египет
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Египет

Что за письмо нашли археологи

Команда исследователей под руководством известного египтолога доктора Роберта Картера из Оксфордского университета обнаружила древний папирус, которому примерно 3500 лет. Этот текст содержит информацию, которая может полностью изменить понимание древней египетской цивилизации.

"Это абсолютно беспрецедентный случай. Мы привыкли думать, что знаем о Египте всё. Но это письмо показывает, насколько мы ошибались", — признался Картер.

Чем уникален текст

Письмо написано высокопоставленным жрецом и содержит подробности, которые серьёзно расходятся с официальной историей Египта:

  • Упоминается неизвестный ранее фараон, который мог быть важной фигурой, намеренно удалённой из летописей.

  • Описываются события, связанные с масштабной катастрофой, которые могли привести к падению целой династии.

  • Упоминаются контакты Египта с неизвестной высокоразвитой цивилизацией, не упомянутой ни в одном другом источнике.

Почему это важно

Если данные из письма подтвердятся, учёным придётся переписать учебники истории. Открытие заставит по-новому взглянуть на взаимоотношения древних цивилизаций и причины упадка Древнего Египта.

"Мы находимся на грани невероятных открытий, способных изменить наше понимание всего древнего мира", — считает доктор Картер.

Дальнейшие шаги

Сейчас археологи планируют детальное изучение и перевод всего текста. Также будут организованы дополнительные раскопки, чтобы проверить упомянутые в письме события.

Открытие стало громким напоминанием, что даже самая изученная цивилизация может хранить неожиданные тайны.

Уточнения

Еги́пет — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Российские вузы под ударом: в четырех регионах вскрыта тайная связь с Лондоном
Правда ТВ
Российские вузы под ударом: в четырех регионах вскрыта тайная связь с Лондоном Аудио 
Антарктида удивила снова: гигантская структура, которая не может быть природной
Наука и техника
Антарктида удивила снова: гигантская структура, которая не может быть природной Аудио 
Пусть гниют: Зеленский принял решение, которое взорвет Украину
Военные новости
Пусть гниют: Зеленский принял решение, которое взорвет Украину Аудио 
Популярное
Весит 200 кг и движется молча: в джунглях нашли змею из кошмаров

В джунглях Амазонки обнаружена анаконда весом 200 кг — ученые в шоке. Почему это открытие не только сенсационное, но и тревожное?

Весит 200 кг и движется молча: в джунглях нашли змею из кошмаров
Пигментные пятна исчезают: простые методы, которые работают
Пигментные пятна исчезают: простые методы, которые работают
Они выжили там, где другие сдались: три китайских авто, которые не боятся пробега
Toyota подвинули с трона: кто теперь король надёжности на колёсах — ответ вас удивит
Сводка с фронта: армия Украины убивается о Тёткино, Ермаку в США устроили выволочку Дмитрий Плотников В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова
Логистический ад для ВСУ: Россия разрушила планы Киева
Американский бум на рыбные консервы: эта простая еда полезнее, чем вы думали
ЕС разворачивается спиной к американскому газу: поставки рухнули почти на 10%
ЕС разворачивается спиной к американскому газу: поставки рухнули почти на 10%
Последние материалы
Бак тает на глазах — и это не из-за жары: что в машине летом жрёт топливо без спроса
Зачем кошка уносит корм под диван: объяснение, уходящее в доисторические времена
Письмо из прошлого, которое нельзя было найти: египетская тайна, прятавшаяся 3500 лет
Грядка заработала вдвое эффективнее, когда соединили этих двоих
Этот фрукт может помочь при гипертонии — но есть нюансы
Жильё у моря по ипотеке: кто скупает побережье и за сколько
ТОП-5 самых экзотических машин всех времён и народов
Без теней и подводки, но с вау-эффектом: хитрая тушь, которая делает всё сама
Сводка с фронта: армия Украины убивается о Тёткино, Ермаку в США устроили выволочку
Иммерсивные технологии на выставке "Гиганты": погружение в мир доисторических чудовищ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.