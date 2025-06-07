Под джунглями Мексики найдено чудо древней инженерии: что скрывают руины города майя

2:20 Your browser does not support the audio element. Наука

Представьте город древних майя, построенный с такой точностью, что современные инженеры не могут объяснить его появление. Именно такое невероятное открытие совершили археологи, исследовав джунгли на юге Мексики.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Цивилизация Майа

Удивительное открытие археологов

Недавно команда археологов под руководством профессора Томаса Эдвардса из Гарвардского университета при помощи технологии лидара (лазерного сканирования) выявила под густой растительностью ранее неизвестный город. Размеры и сложность сооружений вызвали шок у ученых.

"Мы просто не ожидали увидеть нечто подобное. Город построен так, будто древние люди обладали знаниями, недоступными даже многим современным архитекторам", — заявил Эдвардс.

Что поражает учёных

Этот город отличается уникальной для своего времени точностью:

Строения идеально выровнены по астрономическим объектам.

Каменные блоки соединены с такой точностью, что между ними невозможно вставить даже лист бумаги.

Система водоснабжения города разработана на уровне современных инженерных решений.

Возможные гипотезы

Археологи и историки пока не могут объяснить, как удалось достичь такого уровня строительства более тысячи лет назад. Среди версий звучат как вполне рациональные, так и почти фантастические:

Утерянные знания древних цивилизаций.

Существование высокоразвитой культуры, следы которой были почти полностью утрачены.

Влияние пришельцев или иной внешней силы (эта версия, естественно, активно обсуждается, но не признаётся большинством учёных).

Дальнейшие исследования

Теперь археологи планируют масштабные раскопки и детальный анализ всех найденных объектов. Возможно, этот город изменит представление о развитии древних цивилизаций в Америке и покажет, что история человечества гораздо сложнее, чем считалось раньше.

"Это открытие может стать поворотной точкой в изучении древних культур. Нам предстоит переосмыслить многое", — уверен профессор Эдвардс.

Раскрытие всех тайн древнего мексиканского города впереди, и пока мы можем лишь гадать, какие ещё открытия нас ждут.

Уточнения

Ме́ксика — государство в Северной Америке, на севере граничит с Соединёнными Штатами Америки, на юго-востоке — с Белизом и Гватемалой, на западе омывается водами Калифорнийского залива и Тихого океана, на востоке — водами Атлантического океана, Мексиканского залива и Карибского моря.

