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Под джунглями Мексики найдено чудо древней инженерии: что скрывают руины города майя

2:20
Наука

Представьте город древних майя, построенный с такой точностью, что современные инженеры не могут объяснить его появление. Именно такое невероятное открытие совершили археологи, исследовав джунгли на юге Мексики.

Цивилизация Майа
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Цивилизация Майа

Удивительное открытие археологов

Недавно команда археологов под руководством профессора Томаса Эдвардса из Гарвардского университета при помощи технологии лидара (лазерного сканирования) выявила под густой растительностью ранее неизвестный город. Размеры и сложность сооружений вызвали шок у ученых.

"Мы просто не ожидали увидеть нечто подобное. Город построен так, будто древние люди обладали знаниями, недоступными даже многим современным архитекторам", — заявил Эдвардс.

Что поражает учёных

Этот город отличается уникальной для своего времени точностью:

  • Строения идеально выровнены по астрономическим объектам.

  • Каменные блоки соединены с такой точностью, что между ними невозможно вставить даже лист бумаги.

  • Система водоснабжения города разработана на уровне современных инженерных решений.

Возможные гипотезы

Археологи и историки пока не могут объяснить, как удалось достичь такого уровня строительства более тысячи лет назад. Среди версий звучат как вполне рациональные, так и почти фантастические:

  • Утерянные знания древних цивилизаций.

  • Существование высокоразвитой культуры, следы которой были почти полностью утрачены.

  • Влияние пришельцев или иной внешней силы (эта версия, естественно, активно обсуждается, но не признаётся большинством учёных).

Дальнейшие исследования

Теперь археологи планируют масштабные раскопки и детальный анализ всех найденных объектов. Возможно, этот город изменит представление о развитии древних цивилизаций в Америке и покажет, что история человечества гораздо сложнее, чем считалось раньше.

"Это открытие может стать поворотной точкой в изучении древних культур. Нам предстоит переосмыслить многое", — уверен профессор Эдвардс.

Раскрытие всех тайн древнего мексиканского города впереди, и пока мы можем лишь гадать, какие ещё открытия нас ждут.

Уточнения

Ме́ксика — государство в Северной Америке, на севере граничит с Соединёнными Штатами Америки, на юго-востоке — с Белизом и Гватемалой, на западе омывается водами Калифорнийского залива и Тихого океана, на востоке — водами Атлантического океана, Мексиканского залива и Карибского моря.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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