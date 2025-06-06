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Байкал перевернул науку: обнаружена неизвестная форма жизни на глубине 1600 метров

2:20
Наука

Что, если древнее и глубокое озеро Байкал скрывает от человечества жизнь, не похожую ни на что известное нам ранее? Именно такую необычную форму жизни недавно обнаружила команда российских биологов, вызвав оживлённые споры в научном сообществе.

Байкал
Фото: unsplash.com by Джефф Хоппер jeffhopper, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Байкал

Открытие на глубине

Исследование возглавила биолог Мария Соколова из Иркутского государственного университета. С помощью специального глубоководного аппарата учёные обнаружили на глубине свыше 1600 метров странные существа, чей геном оказался совершенно новым для науки.

"Мы были потрясены. Анализ ДНК показал, что это не просто новый вид, а целая форма жизни, не вписывающаяся в существующие биологические классификации", — заявила Соколова.

Почему это важно

Неизвестная форма жизни представляет собой организм с уникальными особенностями:

  • Способна жить в условиях экстремального давления и низких температур.

  • Имеет необычный обмен веществ, неизвестный ранее у многоклеточных существ.

  • Обладает генетическими признаками, сближающими её одновременно с животными и растениями.

Такое открытие заставляет пересмотреть базовые биологические концепции и пересмотреть границы, которые мы считаем возможными для жизни.

Что это может означать

В научных кругах уже активно обсуждаются гипотезы появления этой жизни:

  • Эволюция пошла по совершенно иному пути.

  • Организм мог быть изолирован на протяжении миллионов лет, формируясь отдельно от всего живого.

  • Возможное влияние уникального состава воды Байкала, формировавшегося миллионы лет.

Дальнейшие исследования

Российские учёные готовятся к новой экспедиции, чтобы детально изучить эту загадочную форму жизни. Уже сегодня ясно, что результаты их исследований могут стать одним из важнейших событий в биологии последних десятилетий.

"Мы надеемся, что это открытие даст новый импульс развитию науки и расширит представления о возможностях жизни на Земле", — подчеркнула Мария Соколова.

Что ещё скрывают глубины Байкала — самого загадочного озера планеты, теперь предстоит узнать исследователям.

Уточнения

Байка́л (бур Байгал далай) — озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири площадью 31 722 км², самое глубокое озеро на планете, крупнейший природный резервуар пресной воды и самое большое по площади пресноводное озеро Евразии.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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