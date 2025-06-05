Планета замедляет ход: что произошло с Ураном, который миллионы лет вращался без изменений

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Что если планета, которая миллионы лет вращалась равномерно, вдруг начала замедляться? Именно такое явление зафиксировали учёные на Уране, седьмой планете Солнечной системы, озадачившись вопросом: что могло вызвать такое необычное поведение?

Фото: Designed by Freepik by stockgiu, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Солнечная система

Сенсационное наблюдение

Недавнее исследование под руководством планетолога Джеймса Хоффмана из Лаборатории реактивного движения NASA выявило, что сутки на Уране постепенно становятся длиннее. Это открытие вызвало настоящий ажиотаж в научном сообществе.

"Мы ожидали стабильности, но увидели неожиданное замедление вращения. Это очень необычно", — говорит Хоффман.

Как обнаружили замедление

Используя данные с космического телескопа Хаббл и ряда наземных обсерваторий, команда Хоффмана выяснила, что скорость вращения Урана уменьшается примерно на секунду каждые несколько лет. На первый взгляд, кажется незначительно, но на масштабах планетарного времени это огромная аномалия.

Причины феномена

Эксперты пока не пришли к единому мнению о причинах такого замедления. Ведущие гипотезы:

Изменения в магнитном поле планеты;

Влияние гравитационных сил других тел Солнечной системы;

Внутренние процессы, происходящие глубоко в атмосфере Урана.

Последствия для планеты и науки

Замедление вращения может существенно повлиять на климат и магнитное поле Урана. Для учёных это также повод пересмотреть существующие теории о динамике газовых гигантов и ледяных миров.

"Мы стоим перед новым вызовом. Возможно, придётся изменить наши базовые представления о том, как функционируют ледяные гиганты", — отметил Хоффман.

Что дальше

Следующий шаг — отправка специализированного зонда к Урану. Подобная миссия уже обсуждается в NASA. Если её утвердят, это станет важным этапом в изучении внешних областей Солнечной системы и даст возможность понять, что происходит внутри загадочной планеты.

Пока же астрономы продолжают следить за Ураном, пытаясь разгадать одну из самых интригующих загадок современной планетологии.

Уточнения

Ура́н — планета Солнечной системы, седьмая по удалённости от Солнца, третья по диаметру и четвёртая по массе.

