Монстр, который видел Наполеона: на глубине океана нашли существо старше двух веков

2:20 Your browser does not support the audio element. Наука

Что, если бы на Земле существовало существо, пережившее бы две мировые войны, смену десятков правителей и сотни научных открытий? Невероятно, но именно такого гиганта обнаружили недавно ученые в глубинах Тихого океана.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кит

Сенсационное открытие

Команда морских биологов под руководством профессора Эммы Харрисон из Университета Сан-Диего недавно зафиксировала на глубине 1000 метров неизвестное ранее существо. Размеры его поражают — длина превышает 30 метров, что сравнимо с длиной небольшого самолета.

"Это потрясающее открытие, которое меняет наше представление о жизни на больших глубинах. Оно уникально не только размерами, но и невероятным возрастом", — подчеркнула Харрисон.

Долгожитель океана

По результатам анализа образцов ткани, возраст загадочного существа оценивается в более чем 200 лет. Это делает его одним из старейших живых организмов на планете. Ученые предполагают, что секрет долголетия гиганта — очень медленный метаболизм и адаптация к экстремальным условиям глубоководья.

Что это за существо

Исследователи считают, что обнаруженный гигант относится к виду глубоководных сифонофор. Это колониальные организмы, состоящие из множества мелких существ, объединенных в единое целое. Но размеры находки превосходят все ранее известные экземпляры.

Характеристики существа:

длина около 30 метров;

возраст более 200 лет;

обнаружено на глубине более километра.

Возможные последствия открытия

Обнаружение такого гиганта заставляет переосмыслить масштабы и разнообразие жизни в океанах. Ученые подчеркивают, что подобные открытия могут сыграть решающую роль в понимании экологических процессов, протекающих в глубинах мирового океана.

"Мы лишь приоткрываем завесу тайны. Что еще скрыто в океанских глубинах, мы можем только предполагать", — заключает профессор Харрисон.

Это открытие, несомненно, изменит представление человечества о морской биологии, напоминая о том, насколько мало мы знаем о мире, который находится прямо под нами.

Уточнения

Океа́н — крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана, расположенный среди материков, обладающий системой циркуляции вод и другими специфическими особенностями.

