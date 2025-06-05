Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних

Мало кто знает, что дно Черного моря — это не просто ил и затонувшие корабли. Под толщей воды скрываются древние города, свидетели неизвестной цивилизации, которая исчезла в результате катастрофического наводнения. Но как эти поселения оказались там?

Фото: Freepik by Designed by Freepik Атлантида

Открытие, потрясшее мир

Совсем недавно морские археологи под руководством профессора Джона Адамса из Великобритании сделали сенсационное открытие: на глубине 80 метров они обнаружили останки древнего поселения, возраст которого превышает 7500 лет.

"Мы оказались свидетелями удивительного зрелища: перед нами был затерянный город, целые улицы и даже дома, сохранившиеся почти идеально", — говорит Адамс.

Причина подводного мира

Исследователи установили, что древняя цивилизация была затоплена из-за резкого подъема уровня воды примерно в 5600 году до нашей эры. Это событие называют "черноморским потопом". Тогда уровень воды поднялся настолько стремительно, что жители не успели покинуть свои дома.

Среди факторов, вызвавших катастрофу, называют:

Тающие ледники;

Разрушение природного барьера между Средиземным и Черным морями;

Климатические изменения.

Что известно о цивилизации

Обнаруженные артефакты указывают на достаточно высокую развитость жителей древнего поселения. Найдены орудия труда, украшения и фрагменты керамики, которые свидетельствуют о процветавшей культуре.

Особенно поразили ученых массивные каменные конструкции и улицы, свидетельствующие о планировке и организации общества.

"То, что мы видим, может изменить наше представление о доисторических обществах. Это не просто кочевники, это развитая цивилизация с четкой организацией", — подчеркивает профессор Адамс.

Дальнейшие исследования и загадки

Пока ученые продолжают изучать находку, возникает главный вопрос: что еще скрывают глубины Черного моря?

Следующий шаг — экспедиции с использованием современных подводных аппаратов, которые помогут раскрыть тайны одной из самых загадочных и драматических страниц истории человечества.

Уточнения

Чёрное мо́ре — внутреннее море бассейна Атлантического океана.

