Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сын Виктории Бекхэм замаскировал татуировку в честь матери: как его выбор расколол семью
Каждый вечер он смотрит на закат: поведение лемура поставило учёных в тупик
Монстр, который видел Наполеона: на глубине океана нашли существо старше двух веков
Клубника сгниёт без шанса, если не рассыпать по грядке одну важную вещь
Всего 5 минут в день: упражнение, которое заменит спортзал тем, кому за 60
Зарубежные блюда, которые прижились в СССР и России
Минфин бьёт тревогу: бюджет теряет десятки миллиардов на нефти
Как есть и не толстеть: 10 продуктов с минимальной калорийностью
Николай Цискаридзе откровенно рассказал о смерти матери: как он справился с горем спустя месяц

Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних

Наука

Мало кто знает, что дно Черного моря — это не просто ил и затонувшие корабли. Под толщей воды скрываются древние города, свидетели неизвестной цивилизации, которая исчезла в результате катастрофического наводнения. Но как эти поселения оказались там?

Атлантида
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Атлантида

Открытие, потрясшее мир

Совсем недавно морские археологи под руководством профессора Джона Адамса из Великобритании сделали сенсационное открытие: на глубине 80 метров они обнаружили останки древнего поселения, возраст которого превышает 7500 лет.

"Мы оказались свидетелями удивительного зрелища: перед нами был затерянный город, целые улицы и даже дома, сохранившиеся почти идеально", — говорит Адамс.

Причина подводного мира

Исследователи установили, что древняя цивилизация была затоплена из-за резкого подъема уровня воды примерно в 5600 году до нашей эры. Это событие называют "черноморским потопом". Тогда уровень воды поднялся настолько стремительно, что жители не успели покинуть свои дома.

Среди факторов, вызвавших катастрофу, называют:

  • Тающие ледники;

  • Разрушение природного барьера между Средиземным и Черным морями;

  • Климатические изменения.

Что известно о цивилизации

Обнаруженные артефакты указывают на достаточно высокую развитость жителей древнего поселения. Найдены орудия труда, украшения и фрагменты керамики, которые свидетельствуют о процветавшей культуре.

Особенно поразили ученых массивные каменные конструкции и улицы, свидетельствующие о планировке и организации общества.

"То, что мы видим, может изменить наше представление о доисторических обществах. Это не просто кочевники, это развитая цивилизация с четкой организацией", — подчеркивает профессор Адамс.

Дальнейшие исследования и загадки

Пока ученые продолжают изучать находку, возникает главный вопрос: что еще скрывают глубины Черного моря?

Следующий шаг — экспедиции с использованием современных подводных аппаратов, которые помогут раскрыть тайны одной из самых загадочных и драматических страниц истории человечества.

Уточнения

Чёрное мо́ре — внутреннее море бассейна Атлантического океана.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах
Авто
Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах Аудио 
Как избавиться от голубей на балконе: 5 простых и эффективных методов
Недвижимость
Как избавиться от голубей на балконе: 5 простых и эффективных методов Аудио 
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера
Наука и техника
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера Аудио 
Популярное
Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие

Есть кроссоверы, чья цена почти не падает с годами. Они ценятся за надёжность, ликвидность и комфорт. Мы собрали топ-5 машин, которые продаются даже спустя 10 лет.

Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие
Он выходит — и лес замирает: загадочный зверь заставляет птиц молчать
Он выходит — и лес замирает: загадочный зверь заставляет птиц молчать
ТОП-5 лучших машин с пробегом до 1 миллиона рублей
Стало известно, что грозит организаторам выступлений Пугачёвой в России
Сводка с фронта: в армии Украины зреет бунт, Путин и не думает встречаться с главой террористов Дмитрий Плотников Финансирование по-американски: терроризм, революции и бюджетный откат Юрий Бочаров Шойгу в Пхеньяне обсудит вопросы расширения военного участия КНДР в СВО. КНДР ждёт экономический бум Любовь Степушова
Два километра — и минус мотор: как поездка за хлебом добивает машину изнутри
Рыба, которая дышит воздухом и ползает по суше: африканское чудо из ила
Лень перелопачивать? Этот способ ускорит компост без единого взмаха лопатой
Лень перелопачивать? Этот способ ускорит компост без единого взмаха лопатой
Последние материалы
Уловки продавцов: секрет пышного цветения гортензии кроется в одном незаметном признаке
Сводка с фронта: в армии Украины зреет бунт, Путин и не думает встречаться с главой террористов
Либо выше ростом, либо кое-что ещё: Водонаева предъявила требования к будущему избраннику — это звучит категорично
Ешь его каждый день — а пользы почти нет? Орех, который зря считают суперфудом
Кузов не прощает ошибок: мелочи, которые превращают блестящий авто в матовый кошмар
Легендарный Мартин Скорсезе ушёл из кинотеатров: что его расстраивает?
Аренда жилья в России: три категории квартир теряют популярность — как это повлияло на стоимость
Учёные открыли способ стать сильнее без спортзала и долгих тренировок: всего 3 секунды в день
Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних
Министерство природы рассказало о судьбе косулят в Хабаровском крае
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.