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На Луне обнаружены следы неизвестной экспедиции: кто был на спутнике раньше человека

2:16
Наука

Знаете ли вы, что Луна, которую мы привыкли считать безжизненной и неизученной, хранит следы загадочной экспедиции, не принадлежавшей человеку? Это невероятное открытие недавно сделала группа исследователей NASA, проанализировав изображения лунной поверхности, сделанные спутником Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO).

Луна
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Луна

Загадочные следы

Ученые NASA, во главе с астрогеологом Брэдом Уилсоном, обнаружили необычные линии и углубления, которые явно не являются результатом естественных процессов. Их удивила четкость и регулярность формы, что практически исключает возможность природного происхождения.

"Мы проверили множество гипотез, но ни одна из них не подходит. Слишком ровно, слишком упорядоченно. Это что-то совсем другое", — признался Уилсон.

Исключение человеческого фактора

Естественно, первой версией было предположение, что это следы старых космических миссий, в частности, советских или китайских аппаратов. Но архивные данные не подтвердили подобную версию.

Проверка всех известных посадочных мест экспедиций на Луну показала, что загадочные следы расположены далеко от известных зон исследований.

Версии и гипотезы

Версии происхождения таинственных следов разнятся. Некоторые исследователи предполагают:

  • Инопланетную цивилизацию;

  • Тайную миссию, детали которой были скрыты;

  • Неизвестную автоматическую технику, отправленную на Луну в эпоху холодной войны.

Однако убедительных доказательств пока не найдено, и дискуссии продолжаются.

Что будет дальше

Команда Уилсона уже заявила о необходимости отправки новой миссии для подробного изучения участка. По их словам, будущие исследования смогут дать ответы на многие вопросы и, возможно, переписать историю освоения Луны.

"Мы на пороге важнейшего открытия. Возможно, это изменит наше представление не только о Луне, но и о космосе вообще", — заявил астрогеолог.

Пока мы ждем новых исследований, один вопрос мучает всех исследователей и любителей космоса: кто и зачем побывал на Луне до нас?

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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