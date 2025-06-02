Мытьё рук — это не просто: открытие, которое перевернёт представление о гигиене

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Каждый из нас знает, что мытьё рук — это основа личной гигиены. Но задумывались ли вы, как именно вода и движения рук удаляют микробы? Физики нашли ответ — и он может вас удивить.

Фото: Freepik Мытье рук

Модель чистоты: что открыли учёные

Специалисты из Hammond Consulting Limited создали математическую модель, которая впервые объясняет процесс мытья рук с точки зрения механики жидкости. Их задача была понять, сколько времени и усилий действительно нужно, чтобы эффективно избавиться от загрязнений — не только грязи, но и вирусов с бактериями.

Как это работает

Исследователи представили руки как две шероховатые поверхности, между которыми находится тонкая плёнка жидкости. В таких условиях частицы грязи застревают в микроскопических углублениях. Чтобы "вытолкнуть" их оттуда, поток воды должен обладать достаточной энергией.

А она напрямую зависит от того, насколько активно и быстро вы двигаете руками. Медленные движения создают слабый поток — и тогда частицы остаются на месте. А вот если увеличить скорость и трение, шансы на очистку повышаются.

Почему важны 20 секунд

Даже если вы моете руки быстро и с усилием, моментального эффекта ждать не стоит. Модель показала: физическому удалению загрязнений нужно время. Расчёты совпали с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний США — минимум 20 секунд, чтобы обеспечить результат.

"Более узкие зазоры между руками, высокая шероховатость кожи и активное движение повышают силу потока. Это помогает оторвать частицы от поверхности", — объясняют учёные.

Химия — не всё

Важно: исследование не учитывало действие мыла и химических веществ. Речь шла именно о физических силах, которые воздействуют на частицы. Но понимание этих процессов поможет в будущем создавать более эффективные и экологичные гигиенические средства.

Уточнения

Инфе́кция (от лат. inficio, infeci, infectum "заражать") — заражение живого организма (включая микроорганизмы) инфекционным агентом, процесс его размножения или развития в организме, а также реакция организма на присутствие в тканях инфекционного агента и на выделяемые им токсины.

