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Самый мощный магнит для токамака: что он умеет и зачем он нужен

2:47
Наука

Американские инженеры собрали сверхмощный магнит, который может стать ключом к созданию первого в мире термоядерного реактора с положительным энергетическим балансом. Речь идёт о рекордном достижении в рамках проекта SPARC — предшественника компактного токамака ARC от MIT.

токамак
Фото: https://commons.wikimedia.org by Bob Mumgaard, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
токамак

Энергия будущего — ближе, чем кажется

Термоядерный синтез — почти неисчерпаемый, чистый и безопасный источник энергии. Более полувека ученые стремятся создать установки, способные извлекать эту энергию стабильно и эффективно.

Один из крупнейших проектов — ITER, строящийся во Франции. Однако американский проект ARC может обойти его по ряду параметров, несмотря на более скромные размеры.

Компактность — главное преимущество

В то время как ITER — огромная конструкция, реактор ARC задуман куда компактнее: его внешний диаметр составит всего 3,3 метра, внутренний — 1,1 метра. Секрет — в использовании новых высокотемпературных сверхпроводников. Это позволяет работать при температуре около -250 °C, что заметно проще и дешевле, чем охлаждение до близкой к абсолютному нулю температуры.

SPARC: испытательный полигон для технологий будущего

До полноценного ARC еще далеко, и сейчас команда MIT и стартап Commonwealth Fusion Systems (CFS) сосредоточились на прототипе — установке SPARC. Она вдвое меньше будущего реактора, но уже позволяет тестировать важнейшие технологические решения.

Недавно был собран первый магнит SPARC. Он выполнен из редкоземельного оксида бария-меди (ReBCO) — материала, производимого промышленно в виде ленты.

Всего использовали 267 километров этой сверхпроводящей пленки, из которой изготовили 16 плоских элементов, сформировавших D-образную катушку.

Новый рекорд в мире магнитов

Охлажденный до -253 °C ReBCO стал сверхпроводящим, и при подаче тока создал магнитное поле в 20 тесла. Это абсолютный рекорд для токамаков. Для сравнения: магниты в Большом адронном коллайдере выдают "всего" 8,3 теслы.

SPARC будет включать 18 таких магнитов, расположенных по кругу. Первый пуск установки запланирован на 2025 год. Ученые надеются, что именно с помощью этих компактных и мощных магнитов удастся впервые получить от термоядерного синтеза больше энергии, чем тратится на поддержание реакции.

Уточнения

Си́нтез (др.-греч. σύνθεσις "соединение, складывание, связывание"; от συν-"совместное действие, соучастие" + θέσις "расстановка, размещение, распределение, <место>положение") — процесс соединения или объединения ранее разрозненных вещей или понятий в целое или набор.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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