Без ошибок: как учёным удалось обмануть законы квантовой запутанности

Что, если бы компьютер мог сам замечать и устранять свои ошибки? Именно это удалось реализовать группе американских ученых — и это может навсегда изменить будущее квантовых технологий.
Несмотря на огромный потенциал квантовых компьютеров — от криптографии до ИИ и моделирования сложных процессов — их главная беда по-прежнему та же: слишком много ошибок. Сегодня даже самые продвинутые квантовые устройства дают сбои чаще, чем хотелось бы. Чтобы сделать такие машины практичными, требуется надежный механизм коррекции ошибок.
Исследователи из Университета Дьюка (США) пошли по интересному пути. Они создали "логический кубит" — особую комбинацию нескольких физических кубитов, способную:
Без этого "предохранителя" любая локальная ошибка может запустить каскад сбоев и полностью вывести квантовую систему из строя.
В эксперименте использовалась ионная ловушка из 32 ионов иттербия-171. Их охлаждали лазером и удерживали над микрочипом в вакууме при комнатной температуре. Каждый ион контролировался лазером и играл роль отдельного кубита.
Создание логического кубита потребовало шести квантовых операций. Каждая из них срабатывала с точностью 98,9%, но суммарная точность без коррекции была бы всего 93,6%. Однако благодаря встроенному механизму исправления ошибок, команда достигла точности 99,4% — и это уже надежный уровень.
Созданный логический кубит оказался более устойчивым, чем любой из его составляющих — и это меняет правила игры. Новый подход позволяет строить квантовые системы, которые не боятся собственных ошибок.
Такие устойчивые к сбоям логические кубиты могут стать фундаментом квантовых компьютеров нового поколения — достаточно больших и надежных для реальных задач.
Куби́т (q-бит, кьюбит, кубит; от quantum bit) — наименьшая единица информации в квантовом компьютере (аналог бита в обычном компьютере), использующаяся для квантовых вычислений.
Сервисный мастер нервничает, когда видит эти машины — они не ломаются. Рассказываем о пяти кроссоверах, которые ездят годами и не просят к ним лезть.