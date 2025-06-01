Китай запускает амбициозную миссию: зонд Tianwen 2 отправляется к астероиду и комете

1:27 Your browser does not support the audio element. Наука

Китай активно развивает свою космическую программу и стремится к успеху в этой области.

Фото: Youtube Extracted at 0:08 seconds by China News Service, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Ракета-носитель

На днях стартовала ракета дальнего действия 3B с зондом Tianwen 2, который должен собрать образцы астероидов, а затем изучить комету. Название "Тяньвэнь" переводится как "вопрос к небу".

Первая цель миссии — астероид Камоалева, который, возможно, является фрагментом Луны. Его размер составляет от 50 до 100 метров, и его химический состав похож на лунные породы. Ученые считают, что он мог образоваться в результате удара, произошедшего сравнительно недавно. Астероид находится на расстоянии не более 15 миллионов километров от Земли. Tianwen 2 собирается собрать образцы, используя роботизированную руку, и планирует приземление, что будет не так уж и просто из-за низкой гравитации. Возврат образцов запланирован на 2027 год.

После этого зонд направится к комете 311P / PANSTARRS, находящейся в поясе астероидов на расстоянии от 400 до 555 миллионов километров от Земли. Это станет самым дальним путешествием китайского космического корабля, а ожидания — достичь цели примерно в 2033–2034 годах, пишет lesnumeriques.

Уточнения

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.

