Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Слёзы вместо оваций: почему дочь МакSим лишили мечты выступить в Кремле и как на это отреагировала мама
Шаман захотел жениться на Мизулиной: свадьба будет летом
Красная помада и ватная палочка: макияж, который выглядит как заклинание
Освежает или старит? В бутылке кваса скрыт сладкий обман
Секрет хрустящей закуски: слоеное тесто с моцареллой и помидорами черри исчезнет со стола за минуты
Машина с пробегом против новинки: кто выйдет победителем
Не дайте деревьям погибнуть: 5 шокирующих признаков нехватки магния
Технология будущего: безопасная энергия без отходов теперь ближе, чем кажется
Катастрофа или триумф? Nvidia заработала $44,1 млрд, но выставлена под удар из-за Китая

Китай запускает амбициозную миссию: зонд Tianwen 2 отправляется к астероиду и комете

1:27
Наука

Китай активно развивает свою космическую программу и стремится к успеху в этой области.

Ракета-носитель
Фото: Youtube Extracted at 0:08 seconds by China News Service, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ракета-носитель

На днях стартовала ракета дальнего действия 3B с зондом Tianwen 2, который должен собрать образцы астероидов, а затем изучить комету. Название "Тяньвэнь" переводится как "вопрос к небу".

Первая цель миссии — астероид Камоалева, который, возможно, является фрагментом Луны. Его размер составляет от 50 до 100 метров, и его химический состав похож на лунные породы. Ученые считают, что он мог образоваться в результате удара, произошедшего сравнительно недавно. Астероид находится на расстоянии не более 15 миллионов километров от Земли. Tianwen 2 собирается собрать образцы, используя роботизированную руку, и планирует приземление, что будет не так уж и просто из-за низкой гравитации. Возврат образцов запланирован на 2027 год.

После этого зонд направится к комете 311P / PANSTARRS, находящейся в поясе астероидов на расстоянии от 400 до 555 миллионов километров от Земли. Это станет самым дальним путешествием китайского космического корабля, а ожидания — достичь цели примерно в 2033–2034 годах, пишет lesnumeriques.

Уточнения

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Цифровой паспорт IT-шника: Россия ввела обязательный экзамен для разработчиков
Общество
Цифровой паспорт IT-шника: Россия ввела обязательный экзамен для разработчиков Аудио 
Нержавейка могла избавить мир от ржавых машин, но почему её не пускают на конвейер
Авто
Нержавейка могла избавить мир от ржавых машин, но почему её не пускают на конвейер Аудио 
Стратег Ту-22М. Почему Киев начал паниковать по расписанию и считать самолёты ВКС РФ
Военные новости
Стратег Ту-22М. Почему Киев начал паниковать по расписанию и считать самолёты ВКС РФ Аудио 
Популярное
На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения

На Луне замечена странная структура, напоминающая гигантскую башню. Учёные не могут объяснить её происхождение. Что это: скала, артефакт или нечто большее?

На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Анна Ковальчук высказалась о браке сестры Катерины с Гариком Харламовым
Нержавейка могла избавить мир от ржавых машин, но почему её не пускают на конвейер
Украина на грани катастрофы: экс-аналитик ЦРУ озвучил пугающие прогнозы на лето Дмитрий Плотников Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги Любовь Степушова Кошки раскрывают свою тайну: как они распознают вас по запаху Игорь Буккер
Эти авто не рвутся в спорт, зато берегут спину и нервы: выбор для пенсионеров
На них уже не смотрят, но зря: машины, которые стоит вернуть в игру
Эти кусты строят забор лучше кирпича — соседи перестанут заглядывать
Эти кусты строят забор лучше кирпича — соседи перестанут заглядывать
Последние материалы
Катастрофа или триумф? Nvidia заработала $44,1 млрд, но выставлена под удар из-за Китая
Без электричества и шума: как наладить воздухообмен в доме
Красота под подозрением: тушь, тон и скандал на паспортном контроле
Сычёв вышел на связь после экстренной операции: буду кататься на коляске, вставать нельзя
Топ-5 рекомендаций по уходу за газоном: как часто косить траву весной и летом
Жир уходит, а тарелка полная: продукт, который меняет тело с первого приёма пищи
Машина мечты или денежная ловушка? Вот список главных пожирателей бюджета
Сырно-ветчинный вихрь: рулетики из слоёного теста исчезнут со стола за несколько минут
Как сделать комнату на миллион, не тратя и десяти тысяч: секрет дизайнеров
Вера Сотникова вспоминает о любви с Кузьминым: как пять клипов заменили детей?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.