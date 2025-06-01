Четыре тыс. метров под водой: учёные начнут годовую миссию по исследованию радиоактивных отходов в Атлантике

С 1946 по 1990 год более 200 000 баррелей с радиоактивными отходами были сброшены в Атлантический океан разными европейскими странами.
Эти контейнеры, запечатанные битумом или цементом, захоронили на глубине более 4000 метров, примерно в 600 км от побережья Нанта (Франция).
Этим летом стартует миссия NODSSUM, организованная CNRS и другими международными партнерами, которая продлится год. Первый этап начнется 15 июня и будет заключаться в картировании морского дна площадью 6000 квадратных километров с помощью высокоточного гидролокатора и автономного подводного аппарата UlyX.
Ученые также соберут пробы воды, отложений и морской фауны, чтобы изучить влияние радионуклидов на экосистему. На борту исследовательского судна будут соблюдаться меры радиационной безопасности.
Собранные данные помогут спланировать вторую миссию, которая сосредоточится на непосредственном исследовании бочек с радиоактивными отходами. Вся эта работа является частью проекта PRIME RADIOCEAN, направленного на понимание рисков, связанных с ядерными отходами в морской среде, и на разработку безопасной политики их обращения, пишет as.
Миссия — общее название военной или исследовательской операции в западной культуре.
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