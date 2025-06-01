Четыре тыс. метров под водой: учёные начнут годовую миссию по исследованию радиоактивных отходов в Атлантике

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

С 1946 по 1990 год более 200 000 баррелей с радиоактивными отходами были сброшены в Атлантический океан разными европейскими странами.

Фото: https://commons.wikimedia.org by NOAA Photo Library: expl0511, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ дно

Эти контейнеры, запечатанные битумом или цементом, захоронили на глубине более 4000 метров, примерно в 600 км от побережья Нанта (Франция).

Этим летом стартует миссия NODSSUM, организованная CNRS и другими международными партнерами, которая продлится год. Первый этап начнется 15 июня и будет заключаться в картировании морского дна площадью 6000 квадратных километров с помощью высокоточного гидролокатора и автономного подводного аппарата UlyX.

Ученые также соберут пробы воды, отложений и морской фауны, чтобы изучить влияние радионуклидов на экосистему. На борту исследовательского судна будут соблюдаться меры радиационной безопасности.

Собранные данные помогут спланировать вторую миссию, которая сосредоточится на непосредственном исследовании бочек с радиоактивными отходами. Вся эта работа является частью проекта PRIME RADIOCEAN, направленного на понимание рисков, связанных с ядерными отходами в морской среде, и на разработку безопасной политики их обращения, пишет as.

Уточнения

Миссия — общее название военной или исследовательской операции в западной культуре.



