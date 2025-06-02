Графеновые фильтры нового поколения: молекулы не пройдут

Что если обычный лист графена можно сложить, как бумажную гармошку, — и получить мощнейший фильтр для воды? Американские учёные нашли способ, как это сделать просто и эффективно.
Графен — это ультратонкий материал, состоящий из одного слоя атомов углерода. Его давно рассматривают как перспективную основу для фильтров: в стопке графеновых листов образуются наноразмерные каналы, пропускающие молекулы воды и задерживающие загрязнения.
Однако у традиционных конструкций есть минус — вода движется через них слишком сложным, "извилистым" путём. Это снижает эффективность фильтрации и требует дополнительных затрат энергии на прокачку жидкости.
Команда из Университета Брауна под руководством Роберта Хёрта предложила иной подход. Вместо горизонтальных каналов — вертикальные. Для этого исследователи использовали простую, но гениальную методику.
Сначала они натянули эластичную подложку и покрыли её слоями графена. После снятия натяжения подложка сжалась, а графен сложился гармошкой, образуя острые вертикальные складки. Чтобы зафиксировать форму, конструкцию залили эпоксидной смолой, а затем срезали острые края — так открылись прямые нано-каналы, перпендикулярные поверхности.
"Мы получили мембрану с короткими и узкими порами, которые пропускают лишь очень маленькие молекулы", — объясняет профессор Хёрт. — "Вода проходит свободно, а вот органические загрязнители и ионы металлов оказываются слишком большими".
Такие структуры получили название VAGME — vertically aligned graphene membranes. Учёные уже успешно протестировали их: водяной пар, смешанный с молекулами гексана, свободно проходил через фильтр, тогда как гексан — задерживался.
Теперь задача — довести технологию до коммерческого применения. Графеновые "гармошки" могут стать ключом к новому уровню очистки воды.
Графе́н (англ. graphene) — двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом.
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