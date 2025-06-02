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Скрытый лёд: как природа утаила от нас необычную форму воды

2:01
Наука

Вода, кажется, простейшее из веществ. Но когда дело доходит до её замерзания, открываются настоящие чудеса. Недавно австрийские учёные сделали открытие, которое переворачивает представление о том, каким может быть лёд.

Кубики льда
Фото: flickr.com by liz west, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кубики льда

Лёд бывает разный — и это не метафора

В обычной жизни мы сталкиваемся с привычным льдом — это гексагональные кристаллы. Но в иных условиях — например, при экстремальном давлении и температурах — вода образует другие структуры. Всего таких "альтернативных" фаз науке было известно 18. До недавнего времени.

Инсбрукское открытие, которое изменит учебники

Команда Томаса Лёртинга из Инсбрукского университета в Австрии изучает экзотические формы льда уже не первый год. Несколько лет назад они получили необычную разновидность льда-VI — его формирование происходило медленнее и под более высоким давлением.

Новую структуру назвали лед-XIX, но официально признать её фазой долго не удавалось — не хватало данных о точной кристаллической решётке.

Почему лед-XIX так долго прятался

Главная сложность заключалась в его нестабильности. Обычные методы анализа не подходили, и лишь недавно удалось подтвердить: лед-XIX действительно обладает уникальной структурой. Учёные использовали дифрактометр HRPD в британской Лаборатории Резерфорда — Эплтона и исследовали нейтронную дифракцию на образце новой фазы.

Двойник или родственник

Результаты оказались неожиданными: расположение атомов кислорода в льду-XIX совпадает с льдом-XV, но водород — распределён совсем иначе. Это открытие дало основание говорить не просто о новой фазе, а о первом в истории случае "родственных" кристаллов льда.

"Это уже четвёртая кристаллическая форма льда, которую мы открыли в Инсбруке", — подчеркнул Томас Лёртинг.

Уточнения

Лёд - вода в твёрдом агрегатном состоянии. Льдом иногда называют некоторые вещества в твёрдом агрегатном состоянии, которым свойственно иметь жидкую или газообразную форму при комнатной температуре; в частности, сухой лёд, аммиачный лёд или метановый лёд.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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