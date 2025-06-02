Скрытый лёд: как природа утаила от нас необычную форму воды

Вода, кажется, простейшее из веществ. Но когда дело доходит до её замерзания, открываются настоящие чудеса. Недавно австрийские учёные сделали открытие, которое переворачивает представление о том, каким может быть лёд.
В обычной жизни мы сталкиваемся с привычным льдом — это гексагональные кристаллы. Но в иных условиях — например, при экстремальном давлении и температурах — вода образует другие структуры. Всего таких "альтернативных" фаз науке было известно 18. До недавнего времени.
Команда Томаса Лёртинга из Инсбрукского университета в Австрии изучает экзотические формы льда уже не первый год. Несколько лет назад они получили необычную разновидность льда-VI — его формирование происходило медленнее и под более высоким давлением.
Новую структуру назвали лед-XIX, но официально признать её фазой долго не удавалось — не хватало данных о точной кристаллической решётке.
Главная сложность заключалась в его нестабильности. Обычные методы анализа не подходили, и лишь недавно удалось подтвердить: лед-XIX действительно обладает уникальной структурой. Учёные использовали дифрактометр HRPD в британской Лаборатории Резерфорда — Эплтона и исследовали нейтронную дифракцию на образце новой фазы.
Результаты оказались неожиданными: расположение атомов кислорода в льду-XIX совпадает с льдом-XV, но водород — распределён совсем иначе. Это открытие дало основание говорить не просто о новой фазе, а о первом в истории случае "родственных" кристаллов льда.
"Это уже четвёртая кристаллическая форма льда, которую мы открыли в Инсбруке", — подчеркнул Томас Лёртинг.
Лёд - вода в твёрдом агрегатном состоянии. Льдом иногда называют некоторые вещества в твёрдом агрегатном состоянии, которым свойственно иметь жидкую или газообразную форму при комнатной температуре; в частности, сухой лёд, аммиачный лёд или метановый лёд.
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