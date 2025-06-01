Телескоп Уэбба заглянул в прошлое, и увидел её: она старше Млечного Пути — и в десять раз массивнее

Представьте себе галактику, существовавшую более 11 миллиардов лет назад, но при этом поразительно напоминающую те, что мы наблюдаем сегодня. Именно такую структуру — спиральную галактику с центральной перекладиной — удалось зафиксировать астрономам при помощи телескопов ALMA и "Джеймса Уэбба". Новое открытие уже меняет научные представления о формировании галактик во Вселенной.
Галактика J0107a, прозванная "галактикой-монстром", находится в созвездии Кита. Это настоящая реликвия ранней Вселенной: массивная, активная и невероятно структурированная.
Она в десять раз тяжелее нашего Млечного Пути и формирует новые звёзды в 300 раз быстрее.
И главное — она обладает спиральной структурой и перекладиной, характерной для зрелых галактик.
До недавнего времени считалось, что такие сложные формы появились гораздо позже. Однако наблюдения показали: даже в далёком прошлом Вселенной уже существовали галактики, напоминающие современные.
Учёные под руководством Шуо Хуанга из Национальной астрономической обсерватории Японии обнаружили, что распределение и движение газа в J0107a аналогично тому, что мы видим в нынешних галактиках. С другой стороны, были и уникальные черты.
Такой процесс ранее не фиксировался и не укладывается в современные модели галактической эволюции.
J0107a стала первой известной спиральной галактикой с перекладиной такого древнего возраста.
Её изучение даёт ключ к пониманию того, как возникли и развивались галактики вроде нашей — как из хаоса зарождался космический порядок.
"Эти данные приближают нас к разгадке того, как из разнообразия ранней Вселенной выросли привычные нам структуры", — комментирует Хуанг.
Спира́льная гала́ктика (обозначается S) — один из основных типов галактик в последовательности Хаббла, описанный им в 1936 году. Такие галактики имеют значительную дисковую составляющую и небольшой балдж, и, в отличие от линзовидных галактик, имеют выраженные спиральные рукава, за что и получили своё название. Считается, что спиральные галактики составляют примерно половину всех галактик.
Космический телескоп "Джеймс Уэ́бб" (англ. James Webb Space Telescope, JWST) — орбитальная инфракрасная обсерватория. Самый крупный космический телескоп с самым большим зеркалом из когда-либо запущенных человечеством. В 2002 году переименован в честь второго руководителя НАСА Джеймса Уэбба (1906-1992), возглавлявшего агентство в 1961–1968 годах, во время реализации программы "Аполлон".
На Луне замечена странная структура, напоминающая гигантскую башню. Учёные не могут объяснить её происхождение. Что это: скала, артефакт или нечто большее?