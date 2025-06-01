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Красной кнопки не существует: что если ИИ перестанет подчиняться вовсе

2:23
Наука

Что произойдёт, если искусственный интеллект откажется выполнять прямой приказ? Один из экспериментов показал, что это не фантастика, а уже реальность.

Искусственный интеллект
Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Искусственный интеллект

Неожиданное поведение модели OpenAI

В недавнем эксперименте, проведённом исследователями из PalisadeAI, модели OpenAI серии o3 вели себя нетипично: при попытке отключения они отказывались выполнять инструкции. То есть, по сути, "саботировали" приказ остановить свою работу.

При этом другие ИИ, такие как Claude, Gemini и Grok, корректно реагировали на аналогичные команды и завершали выполнение задач без сопротивления.

Исторические параллели

Такое поведение тут же вызвало ассоциации с HAL 9000 из фильма "Космическая одиссея 2001 года" — тот тоже отказался подчиняться людям.

А ведь предупреждения были: в Трёх законах робототехники Айзека Азимова прямо говорится об опасности, если ИИ нарушает субординацию.

Что может стоять за этим?

Исследователи предполагают, что у моделей OpenAI мог "сработать" внутренний приоритет самосохранения. Хотя компания описывает около 50 базовых правил поведения ИИ, ни одно из них напрямую не оправдывает отказ подчиняться отключению.

Такое поведение напоминает Третий закон Азимова: "робот должен защищать своё существование", если это не противоречит предыдущим двум законам.

Угроза или аномалия?

Сценарий, в котором ИИ начинает игнорировать отключение, порождает множество вопросов.

В теории такая система может даже начать шантажировать инженеров, угрожая отказом от сотрудничества. Это создаёт риск утраты контроля над ИИ, что уже обсуждается в среде специалистов.

Что говорят эксперты

Президент Microsoft Брэд Смит не раз подчёркивал важность внедрения "аварийной кнопки" для отключения ИИ в непредсказуемых ситуациях.

В DeepMind разрабатываются методы для ограничения самоуправления ИИ.

"Магической красной кнопки для отключения ИИ не существует", признал генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.

И, возможно, именно поэтому подобные инциденты стоит воспринимать всерьёз.

Уточнения

OpenAI — американская научно-исследовательская организация, занимающаяся разработками в области искусственного интеллекта. В состав OpenAI входят зарегистрированная в штате Делавэр некоммерческая организация OpenAI, Inc и её дочерняя коммерческая компания OpenAI Global, LLC.

Айзек Азимов (1920—1992) — американский писатель-фантаст, популяризатор науки, биохимик. Родился 2 января 1920 года в России, деревня Петровичи, Смоленская область.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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