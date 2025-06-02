Исчезнувшая цивилизация: как ДНК из Копана объясняет миграции майя

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Археологи и генетики совместными усилиями раскрывают всё новые страницы истории древней цивилизации майя.

Фото: Openverse by Tracy Uselton, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Руины майя в Тулуме

Одним из ключевых объектов для этого стал Копан — древний город в Гондурасе, где были найдены окаменелые останки и артефакты, позволяющие заглянуть в прошлое почти на две тысячи лет назад.

Новое исследование показало, что жители Копана обладали генетической связью как с современными майя, живущими в Мексике, так и с древними популяциями, обитавшими в регионе в позднеархаический период.

Копан возник как населённый пункт в ранний доклассический период. К началу классической эры он стал одним из важнейших политических и культурных центров Месоамерики.

Особую известность Копан получил благодаря монументальной архитектуре и множеству надписей, оставленных представителями местной элиты. Основание династии Копана датируется 426 или 427 годом нашей эры — время, когда город стал столицей могущественного царства с собственной астрономической системой и развитой письменностью.

В рамках нового исследования были изучены 16 человеческих останков, найденных в Копане в ходе двух крупных археологических проектов. Из них учёным удалось извлечь ДНК из семи образцов, среди которых находились останки, предположительно принадлежащие члену королевской семьи, а также участникам жертвенных ритуалов.

Полученные геномы были сопоставлены с древними и современными ДНК коренных народов Америки.

Результаты оказались поразительными. Генетики зафиксировали устойчивую преемственность населения: корни жителей Копана уходят в позднеархаический период, что подтверждает непрерывное присутствие населения в регионе.

Кроме того, были выявлены генетические следы миграций: в ранний и средний классический периоды в Копане фиксировался поток генов с территории современной горной Мексики. Это указывает на высокую мобильность населения, превосходящую представления о жёстко замкнутых культурных границах майя.

Однако около 1200 лет назад произошёл резкий демографический спад. Учёные связывают его с продолжительными засухами и социальной нестабильностью, которые охватили регион в позднеклассический период. Это совпадает с археологическими данными о запустении крупных городов майя и упадке их политических структур.

Судьба Копана, как и многих других центров цивилизации майя, завершилась внезапным исчезновением городской жизни и возвратом к более простым, сельским формам существования.

Исследователи подчёркивают, что это открытие открывает новую перспективу в изучении майя: теперь важно не только расшифровывать письменные памятники и изучать архитектуру, но и исследовать генетическое наследие. Оно демонстрирует, что культура майя формировалась в рамках широкой сети взаимодействий между регионами, а местные родословные оказались удивительно устойчивыми.

Таким образом, Копан становится не просто археологическим памятником, но ключом к пониманию демографических, социальных и культурных процессов, происходивших в мезоамериканском мире на протяжении столетий. Он напоминает, что даже самая великая цивилизация может исчезнуть, но её след остаётся — в камнях, надписях и генетическом коде потомков.

Уточнения

Копа́н (исп. Copán) — одно из крупнейших археологических городищ на территории Гондураса (одно из древних названий городища и окрестностей — Хушвинтик). Расположен на западе Гондураса, в центральной части долины одноимённой реки, в километре от одноименного городка и в нескольких километрах от границы с Гватемалой.

