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Физики раскрыли тайну зеркал времени: как изобретение меняет наше восприятие реальности

2:06
Наука

Группа физиков из Нью-Йорка подтвердила существование "зеркал времени" — необычного явления, при котором волны движутся в обратном направлении.

Кошка в зеркале
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка в зеркале

В рамках эксперимента, проведенного доктором Хусейном Муссой в Исследовательском центре передовых наук при Городском университете Нью-Йорка, использовался метаматериал — металлическая полоса, встроенная в электронные компоненты. В результате этого прорыва, осуществленного доктором Муссой, с помощью метаматериала удалось изменить течение времени.

При подаче определенного количества энергии на устройство, электромагнитная волна изменила направление течения времени. Волновой разворот не просто отражает сигнал в пространстве, а искажает временную линию. Частота волны изменяется, и реальность начинает двигаться в обратном направлении.

Ученые считают, что это открытие, опубликованное в журнале Nature Physics, может произвести революцию в передаче данных и вычислениях.

Кроме того, нейробиологи утверждают, что человеческий мозг способен естественным образом изменять время.

В 2021 году ученые из Франции и Нидерландов обнаружили, что мозг обладает "внутренним течением времени, не обусловленным внешними факторами".

Команда нейробиолога Лейлы Редди, изучавшая пациентов с эпилепсией, обнаружила, что "временные клетки" активируются даже при отсутствии внешних сигналов.

Внутренние часы мозга могут быть ключом к "ментальным путешествиям во времени" — тому, как мы кодируем не только события, но и время и место их происшествия.

В то время как физики изменяют время с помощью "зеркал времени", нейробиологи считают, что человеческий разум способен на подобный трюк без каких-либо устройств.

"Временные ячейки могли бы стать основой для представления понятия "когда"", — добавила она.

Иными словами, пока физики изучают волны, нейроны могут просматривать прошлое, как мысленную видеокассету, пишет nypost.

Уточнения

Нейробиология — наука, изучающая устройство, функционирование, развитие, генетику, биохимию, физиологию и патологию нервной системы.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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