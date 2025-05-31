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Была домом для динозавров и птиц: Арктика 73 миллиона лет назад

3:10
Наука

Арктика часто ассоциируется с образами белых медведей и тюленей, однако 73 миллиона лет назад она служила домом для динозавров. Недавние исследования показали, что они делили территорию с разнообразными видами птиц.

Арктика
Фото: unsplash.com by Anders Jildén, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Арктика

Ученые обнаружили более 50 окаменелостей птиц в районе Принс-Крик на Аляске, что является самым ранним свидетельством гнездования птиц в полярных регионах. Это открытие отодвигает ранее известную дату более чем на 25 миллионов лет назад.

По словам Лорен Уилсон из Принстонского университета, предыдущие данные о гнездовании в полярных широтах относились к колонии пингвинов в Антарктиде эпохи эоцена, существовавшей около 46,5 миллионов лет назад.

В современной Арктике гнездятся более 200 видов птиц, играющих важную роль в экосистеме, включая опыление и распространение семян. Новые данные свидетельствуют о том, что их присутствие в регионе имеет давнюю историю.

Профессор Патрик Дракенмиллер, директор Музея Севера Университета Аляски, отмечает, что обнаруженные окаменелости заполняют пробел в понимании эволюции птиц. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Несмотря на то, что первые птицы появились в позднем юрском периоде, около 150 миллионов лет назад, их кости редко встречаются в палеонтологической летописи из-за своей хрупкости. Ранее, за исключением нескольких следов, окаменелости птиц на Аляске не были известны.

Обнаружение окаменелостей стало результатом кропотливой работы команды, которая тщательно исследовала кости и просеивала материал из песчаных отложений для выявления крошечных окаменелостей, размером менее 2 мм.

Дрюкемиллер сравнил поиски окаменелостей с поиском золота, где наградой служили птичьи кости. Многие кости принадлежали эмбрионам или птенцам. Среди находок были представители вымерших групп ихтиорнисовых, похожих на зубастых чаек, и гесперорнисовых — ныряющих птиц с зубами и лапами.

Многие окаменелости принадлежали беззубым птицам, напоминающим уток. Это важно, так как отсутствие зубов является характеристикой неоптилид, группы, включающей всех современных птиц и их последнего общего предка. Это указывает на близкое родство доисторических арктических птиц с современными.

Дракенмиллер отметил, что экосистема Принс-Крик 73 миллиона лет назад, как и современная Арктика, характеризовалась шестью месяцами непрерывного светового дня летом и обилием пищи, но зимы были холодными с полярной ночью.

Лорен Уилсон предполагает, что птицы гнездились в Арктике, но не обязательно оставались там на зиму, и, вероятно, некоторые из них были перелетными, пишет The Guardian.

Уточнения

Эоце́н (от др.-греч. ἠώς — «рассвет» + καινός — «новый») — вторая геологическая эпоха палеогенового периода. Начался 56,0 и закончился 33,9 млн лет назад.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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