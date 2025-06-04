Суша уходит под воду: природа возвращает себе то, что мы у неё отняли

1:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Берега, знакомые с детства, могут исчезнуть уже при жизни наших детей. Побережья по всему миру буквально растворяются, и это не художественное преувеличение, а научный факт. Географы и климатологи уже зафиксировали сотни случаев, когда линия суши сдвигается вглубь континента.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Океан

Земля уходит под воду

Причины — не одна, а целый комплекс. Главные из них:

Повышение уровня мирового океана из-за таяния ледников.

Эрозия берегов под действием волн и ураганов.

Оседание почвы, вызванное выкачиванием грунтовых вод и нефти.

Профессор Лора Мейсон из Университета Южной Флориды отмечает:

"Некоторые регионы теряют по несколько метров суши в год. Если ничего не делать, целые города окажутся под водой в течение столетия".

Где уже беда

Особенно уязвимы:

Дельта Меконга во Вьетнаме

Берег Луизианы в США

Бангладеш

Малые острова Тихого океана

Северное побережье России

Там люди уже переселяются с прежних территорий, школы и дома сносятся, а дороги исчезают в воде.

Природа или человек

Изменения происходят естественным путём, но ускорены деятельностью человека. Массовая застройка побережий, вырубка мангровых лесов, дамбы и порты нарушают защиту береговой линии. Без неё суша не может сопротивляться натиску воды.

Что нас ждёт

Если глобальное потепление продолжится, уровень моря может подняться на 1 метр к 2100 году. Это приведёт к исчезновению до 20% всех прибрежных городов мира. И вопрос уже не в том, чтобы "предотвратить", а в том, как адаптироваться.

"Мы теряем землю не потому, что её мало, а потому, что не умеем её беречь", — подчёркивает эколог Фабио Сантелли.

Уточнения

Вода — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.

