Лёд тронулся: Сибирь из своих глубин выпустила вирус, который спал почти 50 тысяч лет

2:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Это не сценарий фильма-катастрофы, а реальность. Учёные обнаружили в вечной мерзлоте Сибири древнейший вирус, возраст которого оценивается в 48 500 лет. И самое тревожное: после размораживания он оказался всё ещё активным.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Вирус

Вирус из ледниковой эпохи

Исследование провела международная группа микробиологов во главе с профессором Жаном-Мишелем Клавери из Университета Экс-Марсель (Франция). Ученые извлекли образцы мерзлоты из глубин около 16 метров, где были найдены вирусные частицы, сохранившие инфекционную способность.

"Мы смогли оживить вирус в лаборатории, заразив им одноклеточный организм — амёбу. Он моментально начал размножаться. Это доказывает, что древние вирусы могут "просыпаться"", — рассказал Клавери.

Насколько это опасно

Пока вирус способен поражать только амёб, но специалисты не исключают, что другие, ещё неизвестные вирусы, способные заражать людей или животных, могут скрываться в слоях вечной мерзлоты. Потепление и таяние льдов ускоряют процесс их высвобождения.

"Это лишь верхушка айсберга. Мы нашли девять типов "зомби-вирусов", и все они были живыми. Что ещё скрывает лёд — неизвестно", — добавил учёный Борис Богатов из Новосибирского института вирусологии.

Почему Сибирь

Сибирская вечная мерзлота — одна из самых стабильных "морозильных камер" планеты. Именно здесь древние микроорганизмы могли выжить десятки тысяч лет. Но теперь, с ускоряющимся глобальным потеплением, лёд тает всё быстрее, высвобождая то, что человечество не готово встретить.

Учёные бьют тревогу

Специалисты предупреждают: подобные находки требуют строжайших биологических протоколов. Необходимо срочно усилить контроль за тающими зонами и подготовиться к возможному биологическому риску.

Уточнения

Ви́рус (лат. virus) — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток. Вирусы поражают все типы организмов, от растений и животных до бактерий и архей (вирусы бактерий обычно называют бактериофагами).

