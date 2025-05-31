Миллионы цикад на востоке США раз в 17 лет: чем они привлекли внимание учёных

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На востоке США происходит уникальное событие: массовый выход цикад XIV выводка, одного из самых многочисленных за последние 17 лет, впервые с 2008 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Martin Nielsen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Цикады

Как отмечают ученые Университета Коннектикута, цикады, встречающиеся исключительно в восточной части Северной Америки, известны своим длительным подземным существованием, синхронным появлением на поверхности земли и громкими звуками, издаваемыми самцами в период размножения.

По информации, предоставленной Чейзом Смитом в издании The Epoch Times, XIV выводок считается ключевым из-за своей величины и важной роли в эволюции цикад.

Исследователи предполагают, что именно он мог стать причиной появления почти всех остальных поколений, в результате редких сдвигов во времени, известных как "четырехлетние скачки".

В этом году область распространения охватывает значительную территорию, включая части штатов Джорджия, Теннесси, Кентукки, Огайо, Пенсильвания и Нью-Йорк. Небольшие группы также существуют в таких местах, как Кейп-Код и Лонг-Айленд, хотя, по мнению ученых, их численность может сокращаться.

Ученые из Университета Коннектикута призывают к осторожности при анализе наблюдений в этом году из-за присутствия "отстающих" цикад, которые появляются раньше или позже ожидаемого срока. Эти отклонения, а также явление, называемое "теневым выводком", могут усложнить картирование и привести к неверным выводам о размере или расширении XIV выводка.

Точные данные имеют решающее значение, поскольку выводок XIV играет важную роль в понимании распределения других выводков. Его взаимодействие с соседними выводками, такими как VI, X и I, до сих пор изучается, особенно в таких районах, как юго-запад Огайо, северо-восток Теннесси и север Кентукки.

Цикады начали появляться в апреле в южных штатах и, как ожидается, будут появляться в течение июня в северных регионах, когда температура почвы на глубине 18-20 сантиметров достигнет примерно 18 градусов по Цельсию. Их появление обычно связано с потеплением. Поднявшись на поверхность, насекомые взбираются на близлежащие деревья, превращаются во взрослых особей, спариваются и погибают в течение нескольких недель.

Через 6-10 недель из яиц вылупляются крошечные личинки, которые падают на землю, чтобы начать новый 17-летний цикл.

Цикады не представляют опасности. Они не кусаются, не жалят и не являются переносчиками заболеваний. Хотя они могут повредить молодые саженцы во время кладки яиц, они не считаются вредителями и не требуют обработки пестицидами. Большинство взрослых особей перед смертью ненадолго питаются древесными растениями.

Плотность популяции цикад может сильно различаться. В некоторых районах, по оценкам, на один акр (0,4 га) приходится до миллиона насекомых. Считается, что такое огромное количество цикад защищает популяцию от хищников благодаря процессу, называемому "насыщением хищника".

На данный момент гражданские ученые, использующие платформу iNaturalist, сообщили о наибольшем количестве наблюдений в Таунсенде, штат Теннесси; в Северной Каролине; в округе Клермонт и Майамивилле, штат Огайо.

Ученые призывают жителей пострадавших штатов документировать наблюдения с помощью таких платформ, как iNaturalist или приложение Cicada Safari, чтобы помочь исследователям в составлении карт в режиме реального времени, пишет Zero Hedge.

Уточнения

Акр (англ. acre; международное обозначение: ac или акр) — неметрическая земельная мера, применяемая в ряде стран с английской системой мер: в Великобритании, США, Канаде, Австралии и почти во всех странах бывшей Британской Империи.

