Квантовые компьютеры нового поколения: 100 кубитов вместо сотен тысяч — узнайте как

Современным квантовым компьютерам требуются сотни тысяч физических кубитов для того, чтобы исправлять ошибки в ходе вычислений.
Но канадский стартап Nord Quantique утверждает, что нашёл способ сократить это число до нескольких сотен — благодаря новому типу кубита, устойчивому к ошибкам.
Их разработка основана на принципе сверхпроводящей полости, в которой задерживаются фотоны. В этих фотонах и закодирована квантовая информация.
В отличие от стандартных подходов, Nord Quantique применяет мультимодальное кодирование, позволяющее повысить устойчивость информации к ошибкам.
По словам разработчиков, их кубит представляет собой систему, в которой данные сохраняются в четырёхмерном математическом пространстве.
Это решение позволяет не только улучшить точность вычислений, но и существенно упростить конструкцию самих квантовых машин.
Такой подход может сделать квантовые компьютеры не только более компактными и экономичными, но и менее энергозатратными. Однако на сегодняшний день речь идёт лишь о демонстрации работы одного кубита — полноценная система, способная выполнять вычисления, пока не создана.
Тем не менее, мультимодальное кодирование уже прошло экспериментальную проверку, что даёт основания говорить о реальном потенциале технологии.
Пока перед командой остаётся множество вызовов: необходимо научиться производить десятки и сотни таких кубитов, добиться их стабильной работы и разработать эффективные способы управления квантовой информацией.
В ближайшие годы Nord Quantique планирует усовершенствовать архитектуру своих устройств, научиться манипулировать информацией внутри кубита и масштабировать технологию.
Если планы стартапа сбудутся, уже к 2029 году может появиться квантовый компьютер, в котором будет всего около сотни устойчивых к ошибкам кубитов — этого достаточно для выполнения сложных задач, которые сегодня невозможны даже на самых мощных суперкомпьютерах.
Куби́т (q-бит, кьюбит, кубит; от quantum bit) — наименьшая единица информации в квантовом компьютере (аналог бита в обычном компьютере), использующаяся для квантовых вычислений.
Ква́нтовый компью́тер — вычислительное устройство, которое использует явления квантовой механики (квантовая суперпозиция, квантовая запутанность) для передачи и обработки данных.
Сервисный мастер нервничает, когда видит эти машины — они не ломаются. Рассказываем о пяти кроссоверах, которые ездят годами и не просят к ним лезть.