Каннабис и здоровье: неожиданные результаты исследования о влиянии курения на кровеносные сосуды

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Новое исследование Калифорнийского университета показало, что хроническое употребление марихуаны может значительно ухудшать работу кровеносных сосудов.

Фото: www.publicdomainpictures.net by Lode Van de Velde, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Каннабис

У людей, регулярно использующих каннабис, функция сосудов оказалась снижена на 50% по сравнению с теми, кто не употребляет это вещество. Учёные отмечают, что такие изменения могут привести к серьёзным последствиям для сердечно-сосудистой системы — в частности, повысить риск инфарктов и артериальной гипертензии.

Исследование проводилось в период с октября 2021 года по август 2024 года. В нём приняли участие 55 взрослых людей без хронических заболеваний, которые регулярно употребляли марихуану. Участники либо курили её, либо использовали продукты, содержащие тетрагидроканнабинол (ТГК).

Выяснилось, что у тех, кто курил марихуану, в сыворотке крови происходили изменения, наносящие вред клеткам внутренней оболочки сосудов — эндотелию. Такие изменения не наблюдались у тех, кто употреблял каннабис в виде продуктов. Это позволило исследователям предположить, что вред сосудам причиняет не сам ТГК, а побочные продукты горения, возникающие при курении.

Таким образом, способ употребления играет ключевую роль: вдыхание продуктов горения марихуаны оказывает на сосуды негативное влияние, сравнимое с вредом от курения табака.

Учёные подчёркивают, что повреждение эндотелия снижает эластичность сосудов, нарушает кровоток и повышает риск тромбозов, что в долгосрочной перспективе может привести к инфарктам, инсультам и другим сердечно-сосудистым заболеваниям.

Результаты исследования были опубликованы в журнале JAMA Cardiology, где подчёркивается, что каннабис — это не безобидное вещество, особенно при регулярном употреблении. Несмотря на то что он воспринимается обществом как "мягкий" наркотик, его воздействие на здоровье может быть весьма серьёзным, особенно при вдыхании в форме дыма.

Уточнения

Тетрагидроканнабинол ТГК (сокр.), THC (сокр. от англ. tetrahydrocannabinol), Δ9-THC, Δ9-тетрагидроканнабинол (дельта-9-тетрагидроканнабинол), один из основных каннабиноидов, является ароматическим терпеноидом. Тетрагидроканнабинол является психотропным веществом и включён в Список 1 психотропных веществ, находящихся под международным контролем в соответствии с Конвенцией о психотропных веществах 1971 года.



Конопля́ или Канна́бис (от латинского названия конопли (лат. Cánnabis)) — род однолетних лубоволокнистых растений семейства Коноплёвые (Cannabaceae).

