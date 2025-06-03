Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гонконг вместо Европы: как санкции перекроили алмазный рынок России
Свадьбы и юбилеи в советских ресторанах: праздник по традиции
Алкоголь не прощает плохого настроения: смертельная доза снижается почти вдвое
10 минут в день — и ваше тело изменится: что делает растяжка с организмом
Открутил, закрутил — попал на ремонт: какие поломки лучше не трогать своими руками
Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию
Яблоня цветёт, а плодов нет? Возможно, вы сами губите урожай каждую весну
Ощущение тайны прекрасно: в театре Модерн состоялась премьера спектакля без названия
Лето в стиле Кореи: 7 трендов макияжа, которые изменят ваш подход к красоте

Будет тишина, будет мрак: дыхание планеты остановится в один день

2:04
Наука

Пока человечество спорит о климате и глобальном потеплении, в недрах науки уже подготовлен куда более тревожный прогноз. Планета переживёт не только нас, но и весь кислород. И это будет не в такой уж далёкой перспективе — с точки зрения Вселенной.

Земля
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Земля

Финал с нехваткой воздуха

Группа учёных из Японии и США с помощью компьютерного моделирования рассчитала, что примерно через миллиард лет Земля полностью потеряет кислород в атмосфере. Это произойдёт не из-за катастрофы или деятельности человека, а по естественным причинам.

"Главной причиной станет усиление солнечного излучения. Повышение температуры приведёт к снижению уровня углекислого газа, и фотосинтез, который вырабатывает кислород, прекратится", — поясняет профессор Казуми Озэ, геобиолог из Университета Тохоку.

Жизнь вернётся в каменный век

Когда это случится, Земля снова станет враждебной для жизни. Первыми исчезнут растения и животные, а вслед за ними — и микробы, для которых кислород критически важен. Останутся только некоторые анаэробные формы жизни, существующие в экстремальных условиях.

Космос и поиск жизни

Этот сценарий может изменить подход к поиску обитаемых планет. Ведь если кислород исчезает естественным путём, то планета может выглядеть "мертвой", хотя в прошлом была обитаемой.

"Мы можем упустить целые миры, которые просто перешли в финальную фазу. Наша Земля — один из таких примеров в будущем", — добавляет доктор Кристофер Рейнхардт из Технологического института Джорджии.

Чего нам бояться

К счастью, для нас это гипотетический расчёт. Произойдёт он спустя миллиарды лет, и человечество, если ещё будет существовать, наверняка освоит другие формы энергии и, возможно, другие миры. Но сама идея того, что планета "задохнётся", — это сильное напоминание о хрупкости баланса, в котором мы живём.

Уточнения

Плане́та — небесное тело, вращающееся по орбите вокруг звезды или её остатков, достаточно массивное, чтобы стать округлым под действием собственной гравитации, но недостаточно массивное для начала термоядерной реакции, и сумевшее очистить окрестности своей орбиты от планетезималей.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Недвижимость
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена Аудио 
Прощай, кофе: утренний ритуал, который избавляет от отёков и лишнего веса
Красота и стиль
Прощай, кофе: утренний ритуал, который избавляет от отёков и лишнего веса Аудио 
Ошибка, которую совершают почти все: как решить задачу 10 × 10 ÷ 10 + 10 × 10 - 10
Наука и техника
Ошибка, которую совершают почти все: как решить задачу 10 × 10 ÷ 10 + 10 × 10 - 10
Популярное
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера

На дне турецкого озера нашли крепость, способную изменить представления о древних цивилизациях. Кто построил её и почему она до сих пор стоит?

Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Ошибка, которую совершают почти все: как решить задачу 10 × 10 ÷ 10 + 10 × 10 - 10
Скрывался целый век: у Земли нашли второй спутник, но он не такой, как Луна
Итоги переговоров в Стамбуле: адекватность Мединского и надутые щёки укроминистра Умерова Дмитрий Плотников Америка кусает первой: Трамп как хищник мировой политики Юрий Бочаров Итог Стамбула — был ли ультиматум Киеву? Любовь Степушова
Италия закрывает двери: жесткие ограничения на поездки для туристов
Оно стоило втрое дешевле — и оказалось втрое надёжнее: разоблачаем масла-лидеры
Шестилапое чудо вышло из леса: деревня замерла, а учёные — оживились
Шестилапое чудо вышло из леса: деревня замерла, а учёные — оживились
Последние материалы
Солнцезащитные очки 2025: 5 главных трендов для вашего идеального летнего образа
День, когда началась Церковь: что значит для нас праздник Святой Троицы
Благодарность без границ: Стас Михайлов воспел отца в новой песне — это нужно услышать каждому
Сводка с фронта: под Сумами ВСУ деморализованы и просто бегут, Трамп обломался со своей харизмой
Лето без надоедливых комаров: секрет натурального репеллента с приятным ароматом
Америка кусает первой: Трамп как хищник мировой политики
Один стакан — минус давление, жир и тревожность: самый недооценённый продукт для долголетия
Секрет активного долголетия: какой спорт врачи рекомендуют всем после 50 лет
Умный багаж — вне закона? Пассажиры лишаются вещей перед посадкой
Руль обжигает, салон как гриль? Возможно, ты просто не туда припарковался
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.