Будет тишина, будет мрак: дыхание планеты остановится в один день

2:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Пока человечество спорит о климате и глобальном потеплении, в недрах науки уже подготовлен куда более тревожный прогноз. Планета переживёт не только нас, но и весь кислород. И это будет не в такой уж далёкой перспективе — с точки зрения Вселенной.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Земля

Финал с нехваткой воздуха

Группа учёных из Японии и США с помощью компьютерного моделирования рассчитала, что примерно через миллиард лет Земля полностью потеряет кислород в атмосфере. Это произойдёт не из-за катастрофы или деятельности человека, а по естественным причинам.

"Главной причиной станет усиление солнечного излучения. Повышение температуры приведёт к снижению уровня углекислого газа, и фотосинтез, который вырабатывает кислород, прекратится", — поясняет профессор Казуми Озэ, геобиолог из Университета Тохоку.

Жизнь вернётся в каменный век

Когда это случится, Земля снова станет враждебной для жизни. Первыми исчезнут растения и животные, а вслед за ними — и микробы, для которых кислород критически важен. Останутся только некоторые анаэробные формы жизни, существующие в экстремальных условиях.

Космос и поиск жизни

Этот сценарий может изменить подход к поиску обитаемых планет. Ведь если кислород исчезает естественным путём, то планета может выглядеть "мертвой", хотя в прошлом была обитаемой.

"Мы можем упустить целые миры, которые просто перешли в финальную фазу. Наша Земля — один из таких примеров в будущем", — добавляет доктор Кристофер Рейнхардт из Технологического института Джорджии.

Чего нам бояться

К счастью, для нас это гипотетический расчёт. Произойдёт он спустя миллиарды лет, и человечество, если ещё будет существовать, наверняка освоит другие формы энергии и, возможно, другие миры. Но сама идея того, что планета "задохнётся", — это сильное напоминание о хрупкости баланса, в котором мы живём.

Уточнения

Плане́та — небесное тело, вращающееся по орбите вокруг звезды или её остатков, достаточно массивное, чтобы стать округлым под действием собственной гравитации, но недостаточно массивное для начала термоядерной реакции, и сумевшее очистить окрестности своей орбиты от планетезималей.

