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Атлантида была не одна: на карте появится восьмой континент Земли

1:58
Наука

Океан снова раскрыл часть своих древних секретов. Учёные доказали: в юго-западной части Тихого океана существует целый затонувший континент, который миллионы лет скрывался под водой. Его уже называют восьмым континентом Земли — Зеландией.

Атлантида
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Атлантида

Континент-призрак

Зеландия — это не миф, как Атлантида, а реальный участок земной коры, который раньше был частью сверхконтинента Гондваны. Сегодня почти 95% этой земли находятся под водой, а над поверхностью торчат только Новой Зеландия и Новая Каледония.

"Зеландия — это настоящий континент. У него есть все признаки: собственная кора, тектонические границы, геологическая история. Просто он ушёл под воду", — объясняет доктор Ник Мортимер, геолог из Новой Зеландии.

Как его нашли

Используя современные методы спутниковой геодезии, глубоководного бурения и сейсмического сканирования, учёные смогли восстановить контуры исчезнувшего континента. Его площадь — около 5 миллионов квадратных километров. Это почти в два раза больше Индии!

Почему он ушёл под воду

Примерно 80 миллионов лет назад тектонические процессы разорвали Зеландию, отделив её от Австралии. Постепенно континент начал опускаться и погружаться в океан. Сегодня он полностью скрыт под толщей воды, но не потерян для науки.

Атлантида XXI века

Хотя Зеландия не исчезла внезапно и не связана с легендами, она всё же поражает своим масштабом и судьбой. Это континент, который был, но ушёл, оставив за собой лишь крошечные осколки. И, возможно, именно он станет ключом к пониманию древней географии Земли.

"Это величайшее географическое открытие XXI века", — подчёркивает профессор Руперт Сазерленд из Университета Виктории в Веллингтоне.

Уточнения

Атланти́да (др.-греч. Ἀτλαντὶς, лат. Atlantis) — мифический остров, известный по описаниям в диалогах Платона "Тимей" и "Критий" (со ссылкой на Солона).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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