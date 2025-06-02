Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера

2:09 Your browser does not support the audio element. Наука

То, что скрывалось под толщей воды, оказалось не просто руинами, а настоящей крепостью, построенной с таким мастерством, что даже современные инженеры разводят руками. Археологи называют находку уникальной — она может полностью изменить представления о возможностях древних цивилизаций.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Подводная крепость

Где это произошло

На дне одного из турецких озёр исследователи обнаружили огромное сооружение, выложенное из массивных блоков. Несмотря на века, проведённые под водой, стены всё ещё стоят, а их конструкция указывает на поразительно развитые архитектурные знания строителей.

"Мы ожидали найти обломки, может быть, какие-то каменные арки. Но то, что мы увидели, — это крепость. Настоящая, с продуманной системой обороны и архитектурными решениями, опережающими своё время", — отметил доктор Тахсин Джейлан, руководитель подводной экспедиции.

Насколько древняя

По оценкам экспертов, крепость была построена более 3000 лет назад, во времена урартской цивилизации. Это государство существовало в Восточной Анатолии и славилось своими инженерными достижениями. Однако никто не ожидал, что под водой можно найти столь хорошо сохранившийся объект тех времён.

Как она оказалась под водой

Скорее всего, город ушёл под воду из-за тектонических сдвигов или изменения уровня озера. Это редкий случай, когда природная катастрофа не разрушила сооружение, а, наоборот, законсервировала его — вода помогла сохранить уникальные элементы кладки.

Опережая своё время

Самое удивительное — точность и аккуратность укладки камней, напоминающая технологии римских и даже средневековых мастеров. Это разрушает миф о "примитивности" древних народов и доказывает: многие из них владели наукой и техникой на очень высоком уровне.

"Эта находка не просто археологическая сенсация. Это вызов современности", — говорит археолог Мерве Шахин из Стамбульского университета.