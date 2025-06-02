Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера

То, что скрывалось под толщей воды, оказалось не просто руинами, а настоящей крепостью, построенной с таким мастерством, что даже современные инженеры разводят руками. Археологи называют находку уникальной — она может полностью изменить представления о возможностях древних цивилизаций.
На дне одного из турецких озёр исследователи обнаружили огромное сооружение, выложенное из массивных блоков. Несмотря на века, проведённые под водой, стены всё ещё стоят, а их конструкция указывает на поразительно развитые архитектурные знания строителей.
"Мы ожидали найти обломки, может быть, какие-то каменные арки. Но то, что мы увидели, — это крепость. Настоящая, с продуманной системой обороны и архитектурными решениями, опережающими своё время", — отметил доктор Тахсин Джейлан, руководитель подводной экспедиции.
По оценкам экспертов, крепость была построена более 3000 лет назад, во времена урартской цивилизации. Это государство существовало в Восточной Анатолии и славилось своими инженерными достижениями. Однако никто не ожидал, что под водой можно найти столь хорошо сохранившийся объект тех времён.
Скорее всего, город ушёл под воду из-за тектонических сдвигов или изменения уровня озера. Это редкий случай, когда природная катастрофа не разрушила сооружение, а, наоборот, законсервировала его — вода помогла сохранить уникальные элементы кладки.
Самое удивительное — точность и аккуратность укладки камней, напоминающая технологии римских и даже средневековых мастеров. Это разрушает миф о "примитивности" древних народов и доказывает: многие из них владели наукой и техникой на очень высоком уровне.
"Эта находка не просто археологическая сенсация. Это вызов современности", — говорит археолог Мерве Шахин из Стамбульского университета.
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