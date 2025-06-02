Это не шум — это почти речь: сигнал из космоса заставил науку замереть

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Тихий уголок Вселенной неожиданно подал голос. Астрономы зарегистрировали странный радиосигнал, пришедший с глубины космоса — примерно с расстояния 120 световых лет от Земли. И хотя это не "привет" от пришельцев, кое-что в этом сигнале заставило учёных напрячься.

Фото: https://commons.wikimedia.org by KKolaczynski, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ планета 55 Рака е

Звезда в центре внимания

Сигнал был зафиксирован в направлении звезды YZ Цефея — тусклого красного карлика, похожего на наше Солнце, но значительно меньше и холоднее. Вокруг неё вращается несколько экзопланет, и одна из них, по оценкам специалистов, находится в зоне обитаемости — там, где вода может существовать в жидком состоянии.

"Это может быть просто природное явление, но его частота, структура и повторяемость очень необычны. Это не похоже ни на один известный тип сигнала", — говорит астроном Мэттью Канн, участник международной исследовательской группы.

Что именно уловили

Сигнал представляет собой узкополосное радиоволновое излучение — форма, которая в природе встречается крайне редко, но часто используется в передаче информации. Это одна из причин, почему исследователи рассматривают версию искусственного происхождения.

Не первое, но особенное

Ранее учёные уже фиксировали так называемые быстрые радиовсплески, приходящие из других галактик. Однако сигнал с 120 световых лет гораздо ближе и стабильнее. Это даёт надежду, что его можно изучать более детально и, возможно, даже локализовать его источник.

Скепсис остаётся

Пока никто не говорит прямо об инопланетянах. Слишком много было ложных тревог в прошлом. Но астрономы уже направили телескопы на звезду YZ Цефея, чтобы не упустить ни одного повторного импульса.

"Мы не утверждаем, что нашли инопланетный разум. Но если бы кто-то хотел заявить о себе — сигнал выглядел бы именно так", — добавляет доктор Карла Мендес из проекта SETI.

Уточнения

Косми́ческое простра́нство ко́смос (др.-греч. κόσμος - "упорядоченность", "порядок") — относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне границ атмосфер небесных тел.

