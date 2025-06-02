Скрывался целый век: у Земли нашли второй спутник, но он не такой, как Луна

2:06 Your browser does not support the audio element. Наука

Кажется, Луна у нас одна. Но космос снова решил удивить: учёные зафиксировали возле Земли объект, который ведёт себя как спутник. Это не полноценная вторая Луна, но вполне реальный спутник — пусть и временный.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Земля

Что нашли астрономы

Обнаруженный объект получил обозначение 2024 FW13. Он вращается вокруг Солнца, но остаётся рядом с Землёй, словно невидимый спутник. Его орбита совпадает с нашей, и уже несколько лет он будто бы "приклеен" к планете. Такое явление называют "квазиспутником".

"Этот камень движется в резонансе с Землёй. Он не привязан к нам гравитацией, как Луна, но следует рядом, сохраняя почти стабильное положение", — поясняет астроном Тони Данн, специализирующийся на расчётах орбит.

Насколько он большой

Размер небесного тела — примерно 10-15 метров, что делает его практически незаметным. Это не гигант, но достаточно крупный, чтобы его можно было отслеживать. Такие объекты могли бы использоваться в будущем для исследований, а возможно, и как стартовые базы для дальних миссий.

Откуда он взялся

Учёные пока не уверены. Это может быть астероид, случайно захваченный земной гравитацией, или обломок из пояса между Марсом и Юпитером. Однако расчёты показывают: 2024 FW13 движется вместе с Землёй уже около 100 лет — и останется на этой орбите как минимум ещё столько же.

Луна всё ещё одна, но…

Этот объект — не конкурент Луне, он не вращается вокруг Земли напрямую. Но сам факт его обнаружения ставит под сомнение простоту нашего космического окружения. Возможно, таких спутников больше, и мы просто их не замечаем.

"Это словно тень Земли, крошечный попутчик, который прячется на границе внимания", — говорит исследователь Микаэль Грациани из обсерватории в Аризоне.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли.

