Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Улетает за вечер: эти авто ценой до 1,5 млн не задерживаются даже на сутки
Вот что влияет на цену шкафа-купе — и где легко сократить расходы
Улучшил проходимость — получил головную боль: что не говорят в гаражах
Сапоги до колена летом? Да, и это тренд, который стоит попробовать
Джеки Чан открыл секрет: почему его мама никогда не смотрела его фильмы до конца?
Солнце исчезает — а Земля тихо сходит с ума: катастрофа, которую не почувствуешь сразу
Гостевые дома в России: как новый закон с 1 сентября повлияет на бизнес
Цифровая осада: российский промышленный сектор стал главной мишенью хакеров
Сладкий секрет стройности: когда мороженое становится союзником фигуры

Скрывался целый век: у Земли нашли второй спутник, но он не такой, как Луна

2:06
Наука

Кажется, Луна у нас одна. Но космос снова решил удивить: учёные зафиксировали возле Земли объект, который ведёт себя как спутник. Это не полноценная вторая Луна, но вполне реальный спутник — пусть и временный.

Земля
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Земля

Что нашли астрономы

Обнаруженный объект получил обозначение 2024 FW13. Он вращается вокруг Солнца, но остаётся рядом с Землёй, словно невидимый спутник. Его орбита совпадает с нашей, и уже несколько лет он будто бы "приклеен" к планете. Такое явление называют "квазиспутником".

"Этот камень движется в резонансе с Землёй. Он не привязан к нам гравитацией, как Луна, но следует рядом, сохраняя почти стабильное положение", — поясняет астроном Тони Данн, специализирующийся на расчётах орбит.

Насколько он большой

Размер небесного тела — примерно 10-15 метров, что делает его практически незаметным. Это не гигант, но достаточно крупный, чтобы его можно было отслеживать. Такие объекты могли бы использоваться в будущем для исследований, а возможно, и как стартовые базы для дальних миссий.

Откуда он взялся

Учёные пока не уверены. Это может быть астероид, случайно захваченный земной гравитацией, или обломок из пояса между Марсом и Юпитером. Однако расчёты показывают: 2024 FW13 движется вместе с Землёй уже около 100 лет — и останется на этой орбите как минимум ещё столько же.

Луна всё ещё одна, но…

Этот объект — не конкурент Луне, он не вращается вокруг Земли напрямую. Но сам факт его обнаружения ставит под сомнение простоту нашего космического окружения. Возможно, таких спутников больше, и мы просто их не замечаем.

"Это словно тень Земли, крошечный попутчик, который прячется на границе внимания", — говорит исследователь Микаэль Грациани из обсерватории в Аризоне.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли.

Сейчас читают
Сгорим красиво: как Солнце устроит финальный фейерверк для всей Солнечной системы
Наука и техника
Сгорим красиво: как Солнце устроит финальный фейерверк для всей Солнечной системы Аудио 
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Недвижимость
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена Аудио 
Популярное
Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений

Сервисный мастер нервничает, когда видит эти машины — они не ломаются. Рассказываем о пяти кроссоверах, которые ездят годами и не просят к ним лезть.

Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Он был там миллионы лет — и мы только сейчас его заметили: загадка океанского дна
Сгорим красиво: как Солнце устроит финальный фейерверк для всей Солнечной системы
Сводка с фронта: Украина не смогла запугать Мединского, Киев привёз в Стамбул дикие хотелки Дмитрий Плотников Накануне переговоров в Стамбуле Россия пропустила удар международных террористов Любовь Степушова
Пищевая сода творит чудеса: вот почему её нужно держать не только на кухне
Кабачки копят яд — не из-за почвы, а из-за этих трёх ошибок
Груша не даёт плодов? Возможно, рядом растёт её главный конкурент
Груша не даёт плодов? Возможно, рядом растёт её главный конкурент
Последние материалы
Улучшил проходимость — получил головную боль: что не говорят в гаражах
Сапоги до колена летом? Да, и это тренд, который стоит попробовать
Сводка с фронта: Украина не смогла запугать Мединского, Киев привёз в Стамбул дикие хотелки
Джеки Чан открыл секрет: почему его мама никогда не смотрела его фильмы до конца?
Солнце исчезает — а Земля тихо сходит с ума: катастрофа, которую не почувствуешь сразу
Гостевые дома в России: как новый закон с 1 сентября повлияет на бизнес
Цифровая осада: российский промышленный сектор стал главной мишенью хакеров
Сладкий секрет стройности: когда мороженое становится союзником фигуры
Трудно быть объективным: Михаил Боярский раскрыл своё отношение к актёрской игре дочки Елизаветы
Скрывался целый век: у Земли нашли второй спутник, но он не такой, как Луна
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.