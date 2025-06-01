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Он был там миллионы лет — и мы только сейчас его заметили: загадка океанского дна

2:00
Наука

Многие уверены, что дно океана — это просто бескрайняя равнина. Но на самом деле под толщей воды скрывается настоящий гигант — огромная структура, размеры которой поражают даже опытных учёных. И этот "монстр" может рассказать нам больше о Земле, чем вся суша.

Подводный водопад
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Подводный водопад

Что нашли геологи

Исследователи с помощью спутников и глубоководных датчиков обнаружили колоссальное геологическое образование под Атлантическим океаном. Речь идёт о так называемом подводном водопаде — невидимом глазу, но реально существующем явлении, где массы воды стремительно падают вниз между слоями с разной плотностью. Этот "водопад" в несколько раз выше Ниагарского, и он до сих пор оставался незамеченным.

"Это один из самых мощных потоков на планете. Мы говорим не о поверхностных течениях, а о гигантском каскаде, который непрерывно циркулирует в глубине", — поясняет профессор Джон Амос из Института океанографии Скриппса.

Почему это важно

Такие глубинные течения играют ключевую роль в регуляции климата. Они переносят тепло, углекислый газ и питательные вещества по всему миру. Изменения в их работе могут повлиять на погоду, температуру океана и даже вызвать климатические аномалии на суше.

Монстр из прошлого

Учёные полагают, что подводный "монстр" начал формироваться ещё миллионы лет назад. Он скрыт от глаз, но его влияние ощутимо на всей планете. Сравнимо это можно только с работой сердца в теле человека — его не видно, но без него жизнь невозможна.

Океан — последняя тайна

Мы больше знаем о поверхности Луны, чем о дне собственных океанов. А такие находки показывают: Земля всё ещё умеет удивлять. Монстр под водой — не вымысел, а часть живого организма, который мы продолжаем только начинать понимать.

Уточнения

Океа́н (др.-греч. Ὠκεανός, от имени древнегреческого божества Океана) — крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана, расположенный среди материков, обладающий системой циркуляции вод и другими специфическими особенностями.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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