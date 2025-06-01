Сгорим красиво: как Солнце устроит финальный фейерверк для всей Солнечной системы

Хотя нам кажется, что времени впереди ещё много, Вселенная давно расписала всё по минутам. Даже Солнце — эта огненная звезда, от которой зависит всё живое на Земле — обречено исчезнуть. И учёные уже точно знают, когда это произойдёт.
По расчётам астрофизиков, нашему светилу осталось около пяти миллиардов лет. Сейчас Солнце находится на среднем этапе своего жизненного цикла и спокойно сжигает водород в ядре. Но когда его запасы подойдут к концу, начнётся нечто гораздо более драматичное.
"Солнце расширится до размеров, при которых Земля, скорее всего, будет поглощена. Затем оно сбросит внешние слои и превратится в белого карлика", — отмечает доктор Клаус Петер Шредер, астрофизик из Университета Гуанахуато в Мексике.
Так называемая "фаза красного гиганта" станет катастрофой для нашей планеты. Температуры возрастут до невообразимого уровня, а орбита Земли может не спасти её от солнечного жара. Даже если планета уцелеет, она уже не будет пригодной для жизни.
После гибели Солнца на его месте останется планетарная туманность — ослепительное облако газа, которое будет светиться сотни тысяч лет. Именно из таких туманностей рождаются новые звёзды. То есть Солнце, уничтожив всё вокруг, возможно, станет основой новой жизни где-то в другой части космоса.
"Это не конец, а скорее переход. Солнце не умрёт полностью — оно оставит после себя наследие", — добавляет астроном Сара Брайс из Университета Манчестера.
К счастью, нам с вами бояться нечего — речь идёт о столь далёких сроках, что даже само человечество может к тому времени исчезнуть или успеть перебраться к другим звёздам. Но сам факт, что у нашего Солнца есть точная дата окончания, заставляет задуматься: всё в этом мире имеет предел, даже то, что кажется вечным.
Со́лнце (астр. ☉) — одна из звёзд нашей галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы.
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