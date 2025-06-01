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Сгорим красиво: как Солнце устроит финальный фейерверк для всей Солнечной системы

2:08
Наука

Хотя нам кажется, что времени впереди ещё много, Вселенная давно расписала всё по минутам. Даже Солнце — эта огненная звезда, от которой зависит всё живое на Земле — обречено исчезнуть. И учёные уже точно знают, когда это произойдёт.

Солнце
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Солнце

Смерть по расписанию

По расчётам астрофизиков, нашему светилу осталось около пяти миллиардов лет. Сейчас Солнце находится на среднем этапе своего жизненного цикла и спокойно сжигает водород в ядре. Но когда его запасы подойдут к концу, начнётся нечто гораздо более драматичное.

"Солнце расширится до размеров, при которых Земля, скорее всего, будет поглощена. Затем оно сбросит внешние слои и превратится в белого карлика", — отмечает доктор Клаус Петер Шредер, астрофизик из Университета Гуанахуато в Мексике.

Что будет с Землёй

Так называемая "фаза красного гиганта" станет катастрофой для нашей планеты. Температуры возрастут до невообразимого уровня, а орбита Земли может не спасти её от солнечного жара. Даже если планета уцелеет, она уже не будет пригодной для жизни.

Не только пепел

После гибели Солнца на его месте останется планетарная туманность — ослепительное облако газа, которое будет светиться сотни тысяч лет. Именно из таких туманностей рождаются новые звёзды. То есть Солнце, уничтожив всё вокруг, возможно, станет основой новой жизни где-то в другой части космоса.

"Это не конец, а скорее переход. Солнце не умрёт полностью — оно оставит после себя наследие", — добавляет астроном Сара Брайс из Университета Манчестера.

Стоит ли нам волноваться

К счастью, нам с вами бояться нечего — речь идёт о столь далёких сроках, что даже само человечество может к тому времени исчезнуть или успеть перебраться к другим звёздам. Но сам факт, что у нашего Солнца есть точная дата окончания, заставляет задуматься: всё в этом мире имеет предел, даже то, что кажется вечным.

Уточнения

Со́лнце (астр. ☉) — одна из звёзд нашей галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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