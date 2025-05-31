Таинственное ведро из Саттон-Ху: чем оно оказалось в погребальном ритуале 1500-летней давности

2:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавнее открытие в одном из самых значимых исторических мест Англии пролило свет на предназначение таинственного 1500-летнего ведра: результат оказался неожиданным.

Фото: commons.wikimedia.org by Jebulon, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ археологи

Национальный фонд объявил о находке византийского ведра Бромсуэлл в Саттон-Ху, сделанной в мае. Саттон-Ху, место расположения двух древних англосаксонских кладбищ, с момента начала раскопок в 1938 году предоставило ценные сведения об истории Британии до норманнского завоевания.

Во время прошлогодних раскопок археологи обнаружили основание ковша Бромсуэлл, датируемого VI веком. Предыдущие исследования также находили отдельные части ведра, но эта последняя находка предоставила исследователям больше материала для анализа.

После получения образца исследователи провели ряд анализов, включая компьютерную томографию, рентген и рентгенографию, что позволило установить назначение артефакта. В результате выяснилось, что ведро использовалось для хранения кремированных останков знатного человека и его погребального инвентаря.

Национальный фонд подтвердил, что обнаруженные кремированные человеческие и животные кости указывают на использование находки в качестве погребального сосуда. Среди останков были обнаружены части таранной кости и фрагменты черепа.

Ведро, датируемое VI веком, украшено сценами охоты с изображением вооруженных мечами и щитами мужчин, собак и львов, что дает представление о жизни того времени.

Считается, что ведро было изготовлено в Антиохии, в Византийской империи, на территории современной Турции. По словам Национального фонда, стиль букв предполагает, что ведро было изготовлено в VI веке, то есть ему было около 100 лет, когда оно попало в Саттон-Ху, пишет nypost.

Уточнения

Артефакт в археологии — объект, подвергавшийся воздействию человека и обнаруженный в результате раскопок или единичного, иногда случайного события.

