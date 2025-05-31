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Лёгкая, эластичная и биоразлагаемая: эти пауки, созданные учёными, плетут красную паутину

1:22
Наука

В Германии ученые из Байройтского университета создали первых генно-инженерных пауков, используя метод редактирования ДНК Crispr-Cas9.

Генетически модифицированный паук с красной паутиной
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Генетически модифицированный паук с красной паутиной

Этот метод, который в 2020 году получил Нобелевскую премию, позволяет вносить постоянные изменения в гены. У этих пауков, принадлежащих к виду Parasteatora tepidarioum, появилась способность плести красную паутину.

Это первое доказательство успешного редактирования генов у пауков, которые ранее не подвергались лабораторной модификации. Исследование, опубликованное в журнале Angewandte Chemie, открывает новые возможности в области материаловедения, поскольку паучья паутина обладает уникальными свойствами: легкая, эластичная и биоразлагаемая.

Профессор Томас Шейбель, ведущий автор исследования, отметил, что теперь возможно модифицировать паучий шелк, чтобы улучшить его прочность и функциональность. Ученые разработали инъекционный раствор с элементами Crispr-Cas9 и генами красного флуоресцентного белка, вводили его в яйца самок пауков.

Таким образом, это открытие не только подтверждает возможность редактирования генов у пауков, но и открывает новые перспективы для использования паучьей паутины, пишет fanpage.

Уточнения

Генетическая инжене́рия (или генная инженерия) — совокупность приёмов, методов и технологий получения рекомбинантных РНК и ДНК, выделения генов из организма (клеток), осуществления манипуляций с генами, введения их в другие организмы и выращивания искусственных организмов после удаления выбранных генов из ДНК.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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