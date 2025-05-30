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Жара отступила в последний момент: погода первой недели лета удивит всех

1:53
Наука

Начало лета в Центральной России обещает стать неожиданным сюрпризом для жителей региона.

Велосипед
Фото: unsplash.com by Alesia Kazantceva saltnstreets, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Велосипед

После недели по-июльски жаркой погоды на выходных температура резко понизится — примерно на 5 градусов. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, такой температурный скачок не должен никого удивлять, ведь конец весны выдался аномально жарким: тогда столбики термометров зашкаливали на 7 градусов выше нормы.

Вильфанд объяснил этот метеорологический парадокс просто: последние недели мая были во власти антициклона, который обеспечил Центральную Россию погодой, больше похожей на середину июля, чем на начало лета.

Однако, как отметил синоптик, к 31 мая антициклон начал смещаться на восток, что кардинально изменило розу ветров. Если до этого момента тёплый воздух шёл с юга, то начиная со второй половины субботы ветер переменился — теперь он несёт воздушные массы уже с запада и даже северо-запада. А это значит, что в регион придут влага и облачность.

По прогнозам Гидрометцентра, в воскресенье, 1 июня, температура воздуха окажется заметно ниже показателей конца мая — всё те же 5 градусов разницы. Однако, успокоил Вильфанд, называть это похолоданием язык не поворачивается: дневные температуры в начале следующей недели всё равно будут держаться в диапазоне 19-24 градусов.

А это, подчёркивает синоптик, выше климатической нормы на 1-1,5 градуса. Иными словами, начало лета хоть и будет прохладнее конца весны, всё равно останется слегка теплее привычных для этого времени года значений.

Уточнения

Пого́да — совокупность значений метеорологических элементов и атмосферных явлений, наблюдаемых в определённый момент времени в той или иной точке пространства.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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