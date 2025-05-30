Секрет коммунальщиков раскрыт: зачем на самом деле отключают горячую воду летом

1:43 Your browser does not support the audio element. Наука

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов объяснил РИА новости, что ежегодное отключение горячей воды в жилых домах с мая по конец августа или начало сентября необходимо для проведения диагностики и ремонта трубопроводов.

Фото: navy.mil by U.S. Navy photo is licensed under U.S. federal government Прорыв водопровода

Эти меры направлены на предотвращение аварий и обеспечение стабильной работы коммунальной системы.

По словам депутата, в России, где зимой температура может опускаться до -30 градусов и ниже, горячая вода подается в трубы под высоким давлением, чтобы поддерживать нужный уровень тепла. Это приводит к быстрому износу и повреждению трубопроводов. Для минимизации риска аварийных ситуаций и поддержания надежности инфраструктуры проводятся регулярные проверки и ремонтные работы, которые возможны только при полном освобождении труб от воды.

Парламентарий также отметил, что летний период выбран для этих работ не случайно. В теплое время года остановка котельных не оказывает значительного влияния на комфорт жителей, так как отопление в дома не подается, а на улице сохраняется теплая погода. Именно поэтому лето считается оптимальным временем для проведения профилактических мероприятий.

Кроме того, Колунов подчеркнул, что технологии диагностики и ремонта постоянно совершенствуются, что позволяет сокращать сроки отключения горячей воды. Он напомнил, что в начале 2000-х годов такие перерывы могли длиться до трех недель, тогда как сейчас их продолжительность не превышает 10 дней.

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