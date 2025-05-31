Увидели впервые: на Марсе заметили странное свечение — и это не вода

Марс снова удивил исследователей — в небе над Красной планетой впервые удалось запечатлеть полярное сияние в видимом диапазоне света. И это не просто красивое явление, а настоящая научная сенсация.
Недавно зафиксированное свечение напоминает знакомые нам земные северные сияния, но есть одно "но" — у Марса нет глобального магнитного поля.
Это делает процесс образования сияния совершенно другим. Заряженные частицы Солнца, попадая в атмосферу Марса, взаимодействуют с её частицами и вызывают свечение — в этот раз в оттенках зеленого.
Снимки были сделаны с орбиты, и это первый случай, когда марсианское полярное сияние удалось увидеть не в ультрафиолете, а именно в видимом свете.
Пока одна часть учёных празднует открытие, другая пересматривает прежние гипотезы. Ранее считалось, что на поверхности планеты можно наблюдать следы жидкой воды.
Однако новое исследование показало: скорее всего, это не вода, а пыльные лавины, вызванные сезонным нагревом.
Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы. Наряду с Меркурием, Венерой и Землёй принадлежит к семейству планет земной группы. Названа в честь Марса — древнеримского бога войны, соответствующего древнегреческому Аресу. Из-за красноватого оттенка поверхности, придаваемого ей минералом маггемитом — γ-оксидом железа(III), Марс называют Красной планетой.
Полярное сияние (aurora borealis) или аврора (aurora), - атмосферное оптическое явление, свечение (люминесценция) верхних слоёв атмосфер планет, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра.
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