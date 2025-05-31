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Увидели впервые: на Марсе заметили странное свечение — и это не вода

1:14
Наука

Марс снова удивил исследователей — в небе над Красной планетой впервые удалось запечатлеть полярное сияние в видимом диапазоне света. И это не просто красивое явление, а настоящая научная сенсация.

Марс
Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Марс

Что увидели ученые?

Недавно зафиксированное свечение напоминает знакомые нам земные северные сияния, но есть одно "но" — у Марса нет глобального магнитного поля.

Это делает процесс образования сияния совершенно другим. Заряженные частицы Солнца, попадая в атмосферу Марса, взаимодействуют с её частицами и вызывают свечение — в этот раз в оттенках зеленого.

Снимки были сделаны с орбиты, и это первый случай, когда марсианское полярное сияние удалось увидеть не в ультрафиолете, а именно в видимом свете.

Что ещё произошло на Марсе?

Пока одна часть учёных празднует открытие, другая пересматривает прежние гипотезы. Ранее считалось, что на поверхности планеты можно наблюдать следы жидкой воды.

Однако новое исследование показало: скорее всего, это не вода, а пыльные лавины, вызванные сезонным нагревом.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы. Наряду с Меркурием, Венерой и Землёй принадлежит к семейству планет земной группы. Названа в честь Марса — древнеримского бога войны, соответствующего древнегреческому Аресу. Из-за красноватого оттенка поверхности, придаваемого ей минералом маггемитом — γ-оксидом железа(III), Марс называют Красной планетой.

Полярное сияние (aurora borealis) или аврора (aurora), - атмосферное оптическое явление, свечение (люминесценция) верхних слоёв атмосфер планет, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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