Удар с неожиданной стороны: что происходит в недрах грозы

2:08 Your browser does not support the audio element. Наука

250 лет учёные пытались разгадать, как появляется молния. И только сейчас им удалось зафиксировать явление, которое не укладывается ни в одну из существующих теорий. Оно не просто удивило исследователей — оно перевернуло понимание того, как ведёт себя электричество в атмосфере.

Фото: flickr.com by NC 2020, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Молнии в небе

Взгляд вглубь грозового облака

Команда из Центра наук о космосе Университета Нью-Гемпшира провела первые в своём роде наблюдения за процессом, происходящим прямо перед вспышкой молнии. И обнаружила феномен, который назвали "быстрый отрицательный распад".

"Это первый раз, когда удалось наблюдать быстрый отрицательный распад, так что это очень волнительно, — говорит профессор физики Ниню Лю. — Несмотря на более чем 250 лет исследований, возникновение молнии всё ещё остаётся загадкой. Процесс был абсолютно неожиданным и дал нам понимание того, как молния начинается и распространяется".

Новая реальность: молнии — двунаправленные

Ранее наука опиралась на теорию "быстрого положительного распада", при котором положительный заряд с вершины облака движется вниз, сменяясь отрицательным. Этот нисходящий путь разворачивается со скоростью в 1/5 от скорости света, формируя молнию.

Однако новое открытие меняет всё: теперь учёные наблюдали аналогичный, но восходящий процесс, направленный снизу вверх. Это означает, что электрический разряд в облаке может начинаться и распространяться в двух направлениях.

"Эти данные означают, что возникновение молнии внутри облака может быть двунаправленным, а не как мы считали изначально", — подчёркивает кандидат наук Джулия Тиллес.

Что это меняет

Если теория подтвердится, это не только перепишет учебники по физике атмосферы, но и может помочь точнее прогнозировать опасные погодные явления. Пока же исследователи продолжают изучать, насколько часто происходят такие "отрицательные" события и могут ли они приводить к настоящей вспышке молнии.

Уточнения

Гроза́ - атмосферное явление, при котором внутри облаков или между облаками и земной поверхностью возникают электрические разряды — молнии — сопровождаемые громом.

