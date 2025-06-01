Алмазы теперь растут как грибы — появился способ рождать их без жара и огня

2:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Получить алмаз без жара и пламени? Еще недавно это казалось невозможным, но теперь наука делает невозможное реальностью.

Фото: Wikipedia by Fatimazt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алмаз

Алмазы при комнатной температуре — больше не фантастика

Команда ученых, возглавляемая профессором Джоди Брэдби из Австралийского национального университета, впервые смогла синтезировать искусственные алмазы… при обычной температуре! Без сверхвысоких температур, традиционно необходимых для образования этих кристаллов, они получили сразу два типа: классический кубический и редкий гексагональный — лонсдейлит.

Почему это открытие так важно

В природе алмазы формируются под огромным давлением и температурой выше 1000 °C, глубоко в недрах Земли. Лонсдейлит же, в отличие от привычного алмаза, имеет другую кристаллическую решетку и встречается исключительно редко — его находили лишь в местах падения метеоритов.

Создать лонсдейлит в лабораторных условиях долгое время считалось почти невозможным. Теперь же его удалось вырастить без применения тепла — за считаные минуты!

Метеориты подсказали решение

Оказывается, температура вовсе не является решающим фактором. Гораздо важнее — сила сдвига. Именно такие усилия возникают при падении метеоритов, когда слои углерода сталкиваются и сжимаются с разных сторон.

Исследователи смоделировали аналогичный процесс: графит подвергли мощному сдвиговому воздействию и гигантскому давлению. В результате под микроскопом они увидели кристаллы алмаза: кубические, спрятанные между слоями лонсдейлита, как тончайший капилляр.

Балет, слоны и физика

Какое давление потребовалось? Примерно 80 гигапаскалей. Ученые шутят: это всё равно что 640 африканских слонов, балансирующих на носке балетной туфельки.

В будущем технология может получить промышленное применение — например, для массового синтеза особо прочных материалов. Исследователи уверены: если усилить сдвиг, давление удастся снизить.

Уточнения

Алма́з (от пратюрк. almaz, букв. "неподдающийся", через араб. ألماس‎ ['almās] из др.-греч. ἀδάμας "несокрушимый") — минерал, кубическая аллотропная форма углерода.

