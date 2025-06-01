Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Юбка, которая умеет больше, чем швейцарский нож: спасёт от жары и модной паники
Когда дом пахнет как сказка: метод из детства, который работает лучше спреев
Секретный ингредиент для сада найден в утреннем капучино
Певица Mona отказывается от сообщений: по какой причине артистка выбирает видеозвонки?
4 недели — и одежда становится велика: 5 упражнений, которые удивляют результатом
Скромный зелёный помощник — брокколи: шаг к здоровому сердцу, который может спасти вам жизнь
Собаки научились улыбаться: коммуникативные сигналы, которые вы точно упускали
Мойка двигателя может привести к поломке — и вы даже не поймёте, где ошиблись
Нагоя умеет удивлять — вот что вы увидите уже у выхода с поезда

Алмазы теперь растут как грибы — появился способ рождать их без жара и огня

2:09
Наука

Получить алмаз без жара и пламени? Еще недавно это казалось невозможным, но теперь наука делает невозможное реальностью.

Алмаз
Фото: Wikipedia by Fatimazt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алмаз

Алмазы при комнатной температуре — больше не фантастика

Команда ученых, возглавляемая профессором Джоди Брэдби из Австралийского национального университета, впервые смогла синтезировать искусственные алмазы… при обычной температуре! Без сверхвысоких температур, традиционно необходимых для образования этих кристаллов, они получили сразу два типа: классический кубический и редкий гексагональный — лонсдейлит.

Почему это открытие так важно

В природе алмазы формируются под огромным давлением и температурой выше 1000 °C, глубоко в недрах Земли. Лонсдейлит же, в отличие от привычного алмаза, имеет другую кристаллическую решетку и встречается исключительно редко — его находили лишь в местах падения метеоритов.

Создать лонсдейлит в лабораторных условиях долгое время считалось почти невозможным. Теперь же его удалось вырастить без применения тепла — за считаные минуты!

Метеориты подсказали решение

Оказывается, температура вовсе не является решающим фактором. Гораздо важнее — сила сдвига. Именно такие усилия возникают при падении метеоритов, когда слои углерода сталкиваются и сжимаются с разных сторон.

Исследователи смоделировали аналогичный процесс: графит подвергли мощному сдвиговому воздействию и гигантскому давлению. В результате под микроскопом они увидели кристаллы алмаза: кубические, спрятанные между слоями лонсдейлита, как тончайший капилляр.

Балет, слоны и физика

Какое давление потребовалось? Примерно 80 гигапаскалей. Ученые шутят: это всё равно что 640 африканских слонов, балансирующих на носке балетной туфельки.

В будущем технология может получить промышленное применение — например, для массового синтеза особо прочных материалов. Исследователи уверены: если усилить сдвиг, давление удастся снизить.

Уточнения

Алма́з (от пратюрк. almaz, букв. "неподдающийся", через араб. ألماس‎ ['almās] из др.-греч. ἀδάμας "несокрушимый") — минерал, кубическая аллотропная форма углерода.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Цифровой паспорт IT-шника: Россия ввела обязательный экзамен для разработчиков
Общество
Цифровой паспорт IT-шника: Россия ввела обязательный экзамен для разработчиков Аудио 
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили
Авто
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили Аудио 
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Авто
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку Аудио 
Популярное
На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения

На Луне замечена странная структура, напоминающая гигантскую башню. Учёные не могут объяснить её происхождение. Что это: скала, артефакт или нечто большее?

На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Анна Ковальчук высказалась о браке сестры Катерины с Гариком Харламовым
Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений
Накануне переговоров в Стамбуле Россия пропустила удар международных террористов Любовь Степушова Две недели до мира: Трамп бережёт отношения с Путиным, а на Зеленского ему плевать Дмитрий Плотников
Нержавейка могла избавить мир от ржавых машин, но почему её не пускают на конвейер
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Эти авто не рвутся в спорт, зато берегут спину и нервы: выбор для пенсионеров
Эти авто не рвутся в спорт, зато берегут спину и нервы: выбор для пенсионеров
Последние материалы
Накануне переговоров в Стамбуле Россия пропустила удар международных террористов
Сделано в СССР: 5 моделей авто и мото, которые хотели даже за рубежом
Необычные инвестиции в мире: какие товары вошли в топ самых дорогих в мае
Сняла каблуки, а легче не стало? Одна простая техника для расслабления голеностопа
Тля бежит в панике: аптечный продукт превращает сад в зону, свободную от вредителей
Лимон в машинке — и бельё пахнет, как весенний сад, а не тухлый подвал
Публичная страсть или пиар? Дженнер использует смелые цитаты для снятия слухов о романе с Шаламе
Лучший друг диабетиков: 5 причин, почему белая шелковица должна быть в вашем рационе
Что будет, если делать йогу всего 15 минут в день: неожиданный эффект
Поздно начал, но рано не закончит: Григорий Лепс с оптимизмом поделился творческими планами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.