Обычная вода оказалась двуликой: человечество столкнулось с новой физической загадкой

Учёные сделали поразительное открытие: оказывается, вода способна находиться не просто в жидком виде — а в двух совершенно разных его вариантах. Это открывает перед наукой и технологиями неожиданные горизонты.
Обычно жидкую воду мы представляем себе при температуре около +25 °C. Но ещё 30 лет назад исследователи предположили, что при экстремальном охлаждении она может перейти в другое жидкое состояние. Теория существовала, но доказать её на практике мешал один серьёзный барьер — мгновенное замерзание воды в лёд.
Чтобы "поймать" воду в необычном состоянии, международная команда учёных пошла нестандартным путём. Вместо того чтобы её охлаждать, они нагрели аморфный лёд высокой плотности с помощью инфракрасного фемтосекундного лазера. Это устройство способно создавать сверхкороткие, но мощные тепловые импульсы. Затем образец осветили рентгеном — и произошло невероятное.
Да, и не просто жидкость, а сразу две: одна — с низкой плотностью при низком давлении, вторая — с высокой плотностью при высоком. Отличие в плотности достигало 20%. Это значит, что они, скорее всего, не смешиваются между собой — как вода и нефть.
Фазовые свойства воды — не просто тема для научных конференций. Они играют ключевую роль в биохимии, материаловедении и промышленных технологиях. Новое понимание может повлиять на разработку лекарств, энергетических систем и даже новых материалов.
Ла́зер (от англ. laser, акроним от Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - "усиление света посредством вынужденного излучения"), или опти́ческий ква́нтовый генера́тор, — устройство, преобразующее энергию накачки (световую, электрическую, тепловую, химическую и др.) в энергию когерентного, монохроматического, поляризованного и узконаправленного потока излучения.
На Луне замечена странная структура, напоминающая гигантскую башню. Учёные не могут объяснить её происхождение. Что это: скала, артефакт или нечто большее?