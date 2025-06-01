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Обычная вода оказалась двуликой: человечество столкнулось с новой физической загадкой

1:48
Наука

Учёные сделали поразительное открытие: оказывается, вода способна находиться не просто в жидком виде — а в двух совершенно разных его вариантах. Это открывает перед наукой и технологиями неожиданные горизонты.

Капля воды
Фото: commons.wikimedia.org by José Manuel Suárez из Испания, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Капля воды

Не одна, а две жидкие воды

Обычно жидкую воду мы представляем себе при температуре около +25 °C. Но ещё 30 лет назад исследователи предположили, что при экстремальном охлаждении она может перейти в другое жидкое состояние. Теория существовала, но доказать её на практике мешал один серьёзный барьер — мгновенное замерзание воды в лёд.

Как обмануть лёд

Чтобы "поймать" воду в необычном состоянии, международная команда учёных пошла нестандартным путём. Вместо того чтобы её охлаждать, они нагрели аморфный лёд высокой плотности с помощью инфракрасного фемтосекундного лазера. Это устройство способно создавать сверхкороткие, но мощные тепловые импульсы. Затем образец осветили рентгеном — и произошло невероятное.

Вода при -63°C — всё ещё жидкость

Да, и не просто жидкость, а сразу две: одна — с низкой плотностью при низком давлении, вторая — с высокой плотностью при высоком. Отличие в плотности достигало 20%. Это значит, что они, скорее всего, не смешиваются между собой — как вода и нефть.

Почему это важно

Фазовые свойства воды — не просто тема для научных конференций. Они играют ключевую роль в биохимии, материаловедении и промышленных технологиях. Новое понимание может повлиять на разработку лекарств, энергетических систем и даже новых материалов.

Уточнения

Ла́зер (от англ. laser, акроним от Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - "усиление света посредством вынужденного излучения"), или опти́ческий ква́нтовый генера́тор, — устройство, преобразующее энергию накачки (световую, электрическую, тепловую, химическую и др.) в энергию когерентного, монохроматического, поляризованного и узконаправленного потока излучения.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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